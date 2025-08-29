Censo 2024 a personas en situación de calle: Tienen baja escolaridad, en su mayoría son hombres y la edad promedio es de 43 años

El organismo detalló que un total de 21.750 personas en situación de calle fueron registradas, cifra que representa un 0,12% de la población censada a nivel país.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer nuevos resultados del Censo 2024, en esta oportunidad respecto a las personas en situación de calle.

Principales resultados

El organismo detalló que un total de 21.750 personas en situación de calle (PSC) fueron registradas, cifra que representa un 0,12% de la población censada a nivel país. De este número, la gran mayoría (81,7%) son hombres, en tanto que un 18,3% son mujeres.

Por otra parte, la edad promedio se situó en 43 años, lo que supera en 4,9 años la edad promedio nacional (38,1 años), mientras que respecto a grupos de edad, el 88,9% tiene entre 15 y 64 años; el 7,7% tiene 65 años o más y el 3,4% son menores de 15 años.

El 29,8% de las PSC (mayor de 5 años) señaló tener dificultad para ver u oír, caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, realizar tareas de cuidado personal o hablar o comunicarse usando su idioma habitual. De los hombres en situación de calle, el 28,9% presenta discapacidad, cifra que se eleva al 34,2% en el caso de las mujeres.

En cuanto a educación, las PSC (mayores de 15 años) tienen una tasa de alfabetización menor (91,4%) que la población total del país (97,8%): el promedio de años de escolaridad de las personas en situación de calle (de 18 años o más) es de 9 años, número inferior a los 12,1 años de las personas que no están en dicha situación.

¿Cuántos son migrantes?