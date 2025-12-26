Censo 2024: 54% de las personas utiliza transporte público para ir a sus trabajos

Además del transporte público, las personas también escogen otros medios para movilizarse, como la bicicleta y la caminata (66%).

El último Censo Nacional 2024 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que los capitalinos tienen una preferencia por la movilidad sustentable y amigable con el medioambiente.

Entre los resultados de la encuesta, se dio a conocer que el 54% de los viajes al trabajo en Santiago se realizan en el transporte público, mientras que un 29% usa vehículo particular.

Más de la mitad de los encuestados respondió que utiliza buses, Metro o tren para moverse a sus trabajos, cifra que se da en 27 de las 34 comunas del Gran Santiago. Por el otro lado, en 13 comunas, incluyendo Estación Central, Lo Prado, La Pintana e Independencia, el porcentaje de uso del transporte público supera el 60%.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, comentó que los resultados son una muestra clara de las políticas públicas que se han impulsado para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Las cifras del Censo 2024 consolidan que en el Gran Santiago, el principal medio de desplazamiento es el transporte público. Esto da cuenta de que la ciudadanía cada día le entrega su confianza y valora los avances en electromovilidad y las mejoras que ha tenido el sistema Red, con buses de alto estándar que hoy superan el 90% en la ciudad, reportando mayor comodidad en los viajes y con el beneficio adicional de que son amigables con el medioambiente”, dijo.

En el sondeo, además, se indica que aparte del uso del transporte público, las personas en el Gran Santiago también escogen otros medios para moverse, como la bicicleta y la caminata, llegando a 66%, mientras un 31% que se moviliza en automóviles y motos.

Junto con ello, en las comunas del sector oriente se constató un mayor uso del auto particular. Destacan Lo Barnechea con un 70%, Vitacura (69%), Las Condes (52%) y La Reina (51%).