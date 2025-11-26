CDE extiende querella penal contra la exministra Ángela Vivanco en investigación por caso Muñeca Bielorrusa

El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, reiteró la disposición del organismo a colaborar de forma plena en el avance del caso, subrayando que el objetivo es asegurar responsabilidades penales.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció este miércoles que decidió ampliar la querella penal presentada en el caso Muñeca Bielorrusa contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La medida fue confirmada por el presidente del organismo, Raúl Letelier, tras una reunión en La Moneda.

Letelier explicó que el CDE actuó frente a la gravedad de los antecedentes y reafirmó la voluntad del organismo de colaborar activamente con las investigaciones.

“Esperamos ser parte importante de las indagatorias para poder perseguir a todas las personas y funcionarios públicos que pudieron haber intervenido en estos tipos de hechos”, sostuvo Letelier.

El presidente del CDE subrayó además la relevancia institucional del caso. “Para nuestra institucionalidad es preocupante este tipo de situaciones… parte de que las instituciones funcionen es que se den este tipo de querellas y persecuciones y que se dé la condena penal, que es lo que buscamos”, añadió.

Letelier remarcó que el organismo ha estado presente desde el inicio en las distintas aristas del Caso Audios, actuando con la prontitud que exige una causa de estas características.

La decisión de ampliar la acción penal se conoce tras el fallo de la Corte de Santiago, que esta semana rechazó el recurso presentado por las defensas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, además del contador Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco, manteniendo para los tres la medida cautelar de prisión preventiva.