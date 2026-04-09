CDE evalúa acciones judiciales contra Camila Flores en medio de investigación por presunto fraude al Fisco

El organismo confirmó que recibió la información reunida por la Fiscalía de Valparaíso, institución que lidera la investigación, y que actualmente dichos antecedentes están siendo sometidos a un proceso de “estudio y análisis”.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó este jueves que se encuentra revisando posibles acciones judiciales en el marco de la investigación que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por una denuncia anónima que la acusa de presunto fraude al Fisco reiterado durante su período como diputada.

El organismo confirmó que recibió la información reunida por la Fiscalía de Valparaíso, institución que lidera la investigación, y que actualmente dichos antecedentes están siendo sometidos a un proceso de “estudio y análisis”, recogió Teletrece.

En paralelo, el CDE mantiene coordinación con los fiscales a cargo del caso para definir eventuales acciones legales.

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Entre los antecedentes recopilados de la causa, que fue dada a conocer tras un reportaje de T13, se incluyen conversaciones de mensajería que describirían un supuesto mecanismo mediante el cual la senadora habría retenido parte de los sueldos de sus asesores.

La acusación sostiene que estos hechos habrían ocurrido entre 2018 y 2025, con un eventual perjuicio cercano a los $300 millones.