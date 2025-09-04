El Consejo de Defensa del Estado aprueba acuerdo con WOM por despliegue de red 5G

El convenio pone fin a la disputa y establece nuevos plazos, el pago de garantías proporcionales y una compensación de 950.000 UF para el Estado, a partir de 2027.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó este miércoles un acuerdo con WOM Chile que busca resolver los conflictos judiciales relacionados con el despliegue del proyecto 5G. El pacto contempla un nuevo cronograma para completar la instalación de la red, el cobro proporcional de garantías por retrasos y una compensación económica para el estado que se entregará en un plazo de hasta cinco años.

Según lo informado, el acuerdo considera tres puntos clave:

Pago proporcional de garantías, correspondiente a 352.900 UF, ya considerado en la proyecciones financieras de WOM. Nuevo plazo de finalización del despliegue, extendido hasta diciembre de 2026, en línea con el actual avance de la red, que ya supera el 80%. Compensación al Estado de 950.000 UF, que será pagada a partir de 2027, en un periodo de hasta cinco años.

Chris Bannister, CEO de WOM Chile, valoró la resolución del CDE y afirmó que el acuerdo “reafirma nuestro compromiso por finalizar el proyecto en beneficio del país”, destacando que la prioridad sigue siendo cerrar la brecha digital, especialmente en zonas remotas.

“Seguiremos trabajando de manera colaborativa, manteniendo un diálogo permanente con las autoridades, comunidades e instituciones”, afirmó Bannister.

El acuerdo aún requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda para su plena implementación.