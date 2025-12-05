CDE amplía querella y cita a 18 nuevos testigos en investigación del Caso Muñeca Bielorrusa

La medida busca esclarecer presuntas presiones y gestiones indebidas en la tramitación de la causa que involucró al consorcio Belaz Movitec frente a Codelco.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una ampliación de querella para avanzar en las diligencias del Caso Muñeca Bielorrusa, solicitando la declaración de 18 nuevos testigos e implicados.

La exministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sigue siendo la principal figura investigada.

¿A quiénes se le solicita declaración?

Las nuevas diligencias incluyen a ministros, fiscales judiciales y funcionarios de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Copiapó, con el objetivo de esclarecer posibles presiones o gestiones indebidas en la tramitación de la causa que involucró al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec frente a Codelco.

Por otro lado, se solicitó la declaración de Guillermo Solar Pérez, secretario privado de Vivanco, para detallar sus funciones y contactos con los implicados, consignó un reportaje de Radio Biobío.

En paralelo, como imputados, el CDE pidió citar a Vivanco, su pareja Víctor Gonzalo Migueles, Cristian Pizarro y los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos, actualmente en prisión preventiva.

Entre los citados destacan los ministros Rodrigo Cid Mora y Aída Osses Herrera, así como las fiscales Anita Maluenda Hernández y Viviana Molina Chandía.

Además, el CDE pidió la declaración de funcionarias encargadas de la asignación de causas en la Suprema —Nancy Poblete Leiva, Alejandra Aguilar Muñoz, Manuela Velásquez Recine y Romina Carmona Toro— para que informen sobre el manejo de ciertos expedientes en cuenta y sobre la regularidad de los procesos vinculados a la investigación.

El listado de testigos también contempla a abogados del máximo tribunal, personas vinculadas directamente al consorcio Belaz Movitec y al abogado Aldo Conejo González, por su rol en la tramitación de la causa y conocimiento del contrato entre el consorcio y Codelco.