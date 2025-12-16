El masivo fraude de seguros de cesantía que afectó a CCU: Empresa se querelló contra 80 extrabajadores

Desde la firma acusan que el grupo de exfuncionarios simuló haber sido despedido para cobrar los montos de los seguros de cesantía.

CCU presentó una serie de acciones legales luego que acusara un masivo fraude con el seguro de cesantía protagonizado por trabajadores que ya fueron desvinculados de la empresa.

Según los antecedentes revelados por Radio Biobío, las acciones judiciales actualmente están siendo tramitadas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y en distintos juzgados de Letras, en los que se está abordando el despido de los exfuncionarios.

La firma apunta a que los involucrados habrían redactado cartas de despido y declaraciones juradas falsas mientras mantenían contratos vigentes con la empresa, para simular que habían sido despedidos.

Al detectar irregularidades, desde CCU solicitaron información a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y comprobaron que 80 trabajadores habían recibido su seguro de cesantía mientras desempeñaban funciones para la firma.

Por todo lo anterior, los extrabajadores también están siendo acusados de falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público falso.

Los abogados Luis Peredo Cárdenas y Claudio González Salgado, del estudio González y Compañía Abogados, señalaron que “no descartamos que este modus operandi esté siendo replicado en otras empresas de gran tamaño, pues hemos detectado a terceros que ofrecen, a cambio de una comisión, un servicio ilícito basado en falsificación documental y abuso de Clave Única para obtener el seguro de cesantía”.

“Actualmente nos encontramos coordinando activamente con la Fiscalía de Alta Complejidad y las brigadas especializadas de la PDI para avanzar en la pronta formalización de todos los responsables. Esperamos que autores y cómplices reciban las máximas penas que contempla nuestro ordenamiento jurídico”, añadieron los representantes de CCU.