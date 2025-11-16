Cathy Barriga llega a su local de votación con galletas de corazón para los vocales de mesa: Tuvieron que rechazarlas

La exalcaldesa apareció con un abrigo celeste y saludó de manera distendida a los vocales de mesa antes de emitir su voto.

Cathy Barriga protagonizó una de las escenas más llamativas de la mañana electoral tras llegar a su local de votación en el mismo horario que José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami.

La coincidencia generó una alta concentración de prensa y curiosos en el recinto.

Al retirarse, sorprendió a los periodistas al mostrar un bowl de cartón desde el que comenzó a entregar galletas con forma de corazón. “Esto es un gesto de cariño”, dijo, además de afirmar que acudió a votar porque “es una obligación”.

Los vocales no pudieron recibir el presente de la otrora alcaldesa de Maipú, a pedido del jefe del local dado que se podría considerar cohecho, así que fueron los mismos votantes quienes acabaron comiendo.