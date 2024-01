Los abogados de Cathy Barriga valoraron la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago de rechazar la prisión preventiva contra la exalcaldesa de Maipú. Al término de la audiencia, el defensor Marcelo Hadwa se refirió, entre otros aspectos, a la comparación que hizo la Fiscalía entre este caso y otros hechos investigados por presunta corrupción, como la arista Democracia Viva.

“Yo creo que en todas estas audiencias las partes de repente tratan de ser demasiadas enfáticas y a veces hacen comparaciones que no son precisas. Como dije, aquí no se trata de un caso de que alguien se haya llevado dinero para la casa, no es un caso de corrupción. Aquí lo que se gastó, se gastó en la comunidad y eso fue lo que ocurrió. Además, hay que investigar realmente el déficit de dónde viene y eso no se ha hecho. Ha habido una investigación que es bastante incompleta a la fecha”, expresó.