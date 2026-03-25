Catalina San Martín cuestiona despliegue de jefes comunales ante alza de los combustibles: “La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, comentó el despliegue de autoridades municipales ante el alza de los combustibles. “La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza, porque ir a hacer un show mediático frente a La Moneda y entregar una carta no es el camino correcto”, afirmó.

Durante la mañana de este miércoles, 26 alcaldes se trasladaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast ante el alza en el precio de los combustibles.

En la instancia participaron jefes comunales de oposición e independientes, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Felipe Muñoz (Estación Central), Claudia Pizarro (La Pintana), Javiera Reyes (Lo Espejo), Matías Toledo (Puente Alto), Fares Jadue (Recoleta) y Paulina Bobadilla (Quilicura), entre otros.

“Uno entiende que estamos en un contexto global de crisis, con un aumento del precio del petróleo a propósito de una guerra que no es una decisión de Chile, pero sí podemos elegir cómo enfrentar esas crisis”, remarcó Vodanovic.

En esa línea, agregó: “Las crisis se pueden enfrentar protegiendo a los más débiles, dando certezas y generando climas de diálogo y colaboración entre los distintos sectores políticos. O se pueden enfrentar sembrando incertidumbre, generando falsas narrativas, protegiendo a quienes más tienen y generando un clima de confrontación en el país”.

Respecto a la petición de las autoridades comunales, el alcalde señaló que buscan que se implementen medidas destinadas tanto a la comunidad como a los municipios, “que se ven fuertemente afectados por el alza de los precios, por ejemplo en servicios tan básicos como la recolección de basura”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es pedirle al gobierno un cambio de enfoque en cómo está enfrentando este período.

“Vemos que hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo ni espacios de encuentro y colaboración”, precisó.

Petitorio de los 26 alcaldes: