Catalina San Martín cuestiona despliegue de jefes comunales ante alza de los combustibles: “La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza”
Por CNN Chile
25.03.2026 / 18:11
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, comentó el despliegue de autoridades municipales ante el alza de los combustibles. “La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza, porque ir a hacer un show mediático frente a La Moneda y entregar una carta no es el camino correcto”, afirmó.
Durante la mañana de este miércoles, 26 alcaldes se trasladaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast ante el alza en el precio de los combustibles.
En la instancia participaron jefes comunales de oposición e independientes, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Felipe Muñoz (Estación Central), Claudia Pizarro (La Pintana), Javiera Reyes (Lo Espejo), Matías Toledo (Puente Alto), Fares Jadue (Recoleta) y Paulina Bobadilla (Quilicura), entre otros.
“Uno entiende que estamos en un contexto global de crisis, con un aumento del precio del petróleo a propósito de una guerra que no es una decisión de Chile, pero sí podemos elegir cómo enfrentar esas crisis”, remarcó Vodanovic.
En esa línea, agregó: “Las crisis se pueden enfrentar protegiendo a los más débiles, dando certezas y generando climas de diálogo y colaboración entre los distintos sectores políticos. O se pueden enfrentar sembrando incertidumbre, generando falsas narrativas, protegiendo a quienes más tienen y generando un clima de confrontación en el país”.
Respecto a la petición de las autoridades comunales, el alcalde señaló que buscan que se implementen medidas destinadas tanto a la comunidad como a los municipios, “que se ven fuertemente afectados por el alza de los precios, por ejemplo en servicios tan básicos como la recolección de basura”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es pedirle al gobierno un cambio de enfoque en cómo está enfrentando este período.
“Vemos que hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo ni espacios de encuentro y colaboración”, precisó.
Petitorio de los 26 alcaldes:
- Suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas mientras dure esta crisis.
- Fortalecer el Mecanismo de Estabilización Precios de los Combustibles (MEPCO) para proteger a las familias.
Establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales, evitando alzas en las tarifas, considerando también a sectores rurales y servicios interurbanos.
- Implementar políticas de compensación para los municipios por el aumento de sus costos operativos en servicios básicos, como la recolección de basura, entre otros.
- Entendemos que, ante situaciones complejas, se deben tomar medidas, pero nunca debemos olvidar que estamos en el servicio público para mejorar y cuidar las condiciones en que viven las personas. Creo que en eso coincidimos todos, sin importar los colores políticos.
Comunicado suscrito por las 26 alcaldías progresistas de la RM frente al alza del precio de los combustibles. pic.twitter.com/5C80dC8LXs
— Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) March 24, 2026
La postura de los alcaldes oficialistas
Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que la tarea de las autoridades locales es “poner a los vecinos al centro de la discusión” y enfocarse en cómo estas medidas afectarán a las familias, ya que generarán un impacto en el costo de la vida.
“La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza, porque ir a hacer un show mediático al frente de La Moneda y entregar una carta no es el camino correcto”, subrayó.
Y agregó: “Los alcaldes lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestros vecinos. Seguir sacándose cuentas para ver quién tiene la razón o no es una actitud de la política del pasado. Lo que hoy tenemos que hacer es buscar soluciones para nuestros vecinos”.
Entre las medidas que se están impulsando en la comuna, la alcaldesa detalló mejoras en el transporte eléctrico y el aumento de subsidios de alimentación. Asimismo, sugirió la implementación del teletrabajo como una alternativa frente al alza de los combustibles.
Finalmente, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, concluyó: “En mi posición estoy de acuerdo en que el Estado no puede seguir endeudándose y por eso hay que tomar medidas. ¿Me habría gustado que fueran más paulatinas para los vecinos? Por supuesto que sí, me habría gustado. Pero se tomó una decisión y me puse a trabajar inmediatamente con mi equipo para ver cómo vamos a reforzar los beneficios que tienen nuestras vecinas y vecinos, cómo vamos a mantener todos los servicios que hoy día les estamos entregando y, por supuesto, prepararnos porque van a llegar más personas a necesitar estos servicios”.