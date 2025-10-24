Cataldo responde a Desbordes: “Trata de endosar responsabilidad política en época electoral”

El ministro de Educación respondió al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien lo acusó de “no hacerse cargo de nada” tras los problemas en la rendición del Simce. Cataldo afirmó que las críticas tienen un trasfondo electoral y llamó a seguir trabajando en conjunto contra la violencia escolar.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, luego de que este lo acusara de “nunca hacerse cargo de nada” tras los problemas registrados durante la rendición del Simce 2025.

Durante la jornada del jueves, en varias comunas de la Región Metropolitana no llegaron examinadores o lo hicieron con retraso, lo que afectó la aplicación de la prueba en cursos de octavo básico. Ante esto, Cataldo aseguró que el Ministerio de Educación actuó de inmediato.

“En el mismo momento en que detectamos la situación, instruí a la subsecretaria y al director de la agencia una investigación sumaria. Esto tiene dos líneas: identificar los incumplimientos de la empresa y detectar los eventuales incumplimientos de la Agencia de la Calidad de la Educación”, explicó el ministro.

Respuesta política a Desbordes

En conversación con Radio Infinita, Cataldo también abordó la crisis en los liceos emblemáticos y respondió directamente al edil de Santiago, señalando que las acusaciones cruzadas son “inoficiosas” y “no le sirven a nadie”.

“Yo no pongo en duda que el alcalde Desbordes tiene el interés genuino de que se resuelva este problema”, indicó. “Lo que pasa es que el esfuerzo que él hace por tratar de endosar políticamente, en contexto electoral, una cierta responsabilidad en mí como ministro, no va a ayudar en nada a que se resuelva el problema de violencia vinculada a delitos en las escuelas”, añadió el secretario de Estado.

En ese sentido, Cataldo llamó a mantener la colaboración entre las instituciones. “Esto es un tema que yo le transmití y orienté abordar a nuestra subsecretaria Alejandra Arratia, quien está a la cabeza de esta estrategia. De hecho, el propio alcalde ha valorado su rol, y me parece fantástico”, sostuvo.

El ministro apuntó que el Ministerio de Educación trabaja como equipo y reiteró la disposición a reunirse con Desbordes “tal como lo hacemos con otros alcaldes del país”, asegurando que “la agenda está abierta para que eso suceda”.