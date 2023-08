“No me siento presionado ni con una pistola sobre la mesa”. De esta forma se refirió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ante la reunión que sostendrá con la directiva del Colegio de Profesoras y Profesores a un día del paro nacional de carácter indefinido convocado por el gremio.

A las 13:00 horas, los dirigentes sostendrán por primera vez con el recién asumido secretario de la cartera. En la cita, le comunicarán de forma oficial la decisión de las bases de no aceptar la última respuesta del Mineduc al Petitorio Docente y, con ello, la resolución de iniciar la movilización.

En concreto, en la reunión ambas partes retomarán el diálogo y buscarán resolver ciertos conflictos. Sin embargo, pese a los avances que podría haber, el presidente del gremio, Carlos Díaz, sostuvo que “no se baja el paro”.

¿Qué dijo Cataldo?

El ministro Cataldo dijo esta mañana a Pauta que “es poco probable que ellos puedan detener el paro dado las formas de deliberación interna que tiene el Colegio de Profesores (…). Entonces, la resolución del conflicto va a tomar algunos días, incluso en el escenario más auspicioso”.

No obstante, indicó que, a su juicio, en el gremio “son conscientes del estrecho margen que hay entre un resultado y otro (…). Yo no me siento presionado ni con una pistola sobre la mesa. Al contrario, yo creo que justamente las condiciones que tiene el sistema hoy y el objetivo de la reactivación educativa y de recuperación de aprendizajes, más bien los presiona a ellos, a propósito de mirar cómo se va a desarrollar el paro en los próximos días, cuando casi la mitad dijo que no estaba de acuerdo con paralizar”.