Cataldo expresa optimismo por tramitación y aprobación del FES en el Senado

"Yo creo que tenemos el tiempo, la disposición y también condiciones ambientales distintas. Creo que vamos a poder sacarlo en este Gobierno", señaló el ministro de Educación.

Esta semana, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el FES, proyecto que busca crear un nuevo mecanismo para financiar la educación superior y que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE), al Crédito Solidario y créditos Corfo.

Con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, la iniciativa, que también crea un plan de condonación y reprogramación de deudas educativas, fue aprobada en su primer Trámite Constitucional.

En ese sentido, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó en Estado Nacional de TVN las cifras entregadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), respecto a que un 30% de los estudiantes pagaría 1,5 y 3,5 veces más el costo de la carrera.

Y dijo que según aproximaciones técnicas que la Cámara Baja solicitó al Congreso, “entre el 60 y el 70% de las personas que accedan al FES van a pagar menos de lo que les costó la carrera, no van a llegar a completar el 100, porque la tasa de rentabilidad futura no siempre es buena y solo un 1,6% va a estar en este rango de 3,5 veces lo que le costó la carrera”.

La autoridad también se mostró contento por el respaldo que obtuvo la iniciativa en el Congreso: “Que se haya aprobado la idea de legislar significa que nos va a permitir seguir discutiendo esto en la siguiente etapa, que es en el Senado”.

Lo anterior significa que se deben “seguir construyendo acuerdos” debido a que la viabilidad de un proyecto “siempre pasa por la capacidad de integrar visiones, resolver preocupaciones, no solamente en el parlamento, sino también en las instituciones de educación superior”.

Discusión del FES en el Senado

Respecto a la tramitación del FES en el Senado, el ministro de Educación recordó que en esa instancia la técnica legislativa en el Senado es distinta.

“Uno va y vuelve a las comisiones varias veces, pero yo creo que tenemos el tiempo, la disposición y también condiciones ambientales distintas. Creo que vamos a poder sacarlo en este Gobierno”.

Además, apuntó a que ya van tres gobiernos consecutivos que han intentado legislar en torno al financiamiento de la educación superior: “Lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera, hoy lo hace Boric. Han pasado casi 12 años desde la primera vez, y es momento de darle una resolución. En la medida en que el diálogo y los acuerdos primen, tengo la esperanza y la convicción de que podremos aprobarlo durante este Gobierno”.