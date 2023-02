Este miércoles, luego de 8 años, se retomó en el Centro de Justicia el caso de financiamiento ilegal a la política por parte de Soquimich (SQM). Con ello, reaparecen entre los principales imputados, Patricio Contesse, el exgerente general de la empresa, y los excandidatos presidenciales, Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami.

La Fiscalía solicita 818 días de presidio y multas por cohecho para Pablo Longueira, mientras que para Marco Enríquez-Ominami, 4 años de cárcel por delitos tributarios.

Sin embargo, debido a la falta del documento “auto de apertura”, una resolución dictada por el Juez de Garantía en la llamada audiencia preparatoria del Juicio Oral, el cual estaba encargado a un árbitro que se encontraba de vacaciones, se decidió aplazar el juicio oral para el próximo 13 de febrero.

Los citados llegaron esta mañana al Centro de Justicia, donde ambos volvieron a declararse inocentes.

Por su parte, el exsenador de la UDI aseguró que está “feliz” de que se inicie el juicio, pues lleva 7 años esperando. “Lo único que he esperado es este juicio y el daño que me han hecho es irreparable“, agregó Longueira, quien también aseguró que estaba tranquilo frente a la cancelación del juicio oral, pues “7 días más, 7 días menos son lo mismo (…) me tiene tranquilo porque siempre he sido un hombre recto”.

Por otro lado, ME-O criticó la organización de los tiempos que se han tomado para este proceso, así como también, cuestionó el tiempo que el Ministerio Público ha considerado para arrancar el juicio.

“Pido que se haga el juicio, que ya vi algunas partes están proponiendo irse de vacaciones, que no me parece correcto, sobre todo los fiscales, que tienen que allanarse a que esto ocurra de una vez por todas”, aseveró ME-O.