Caso SQM: Hoy podrían declarar los acusados antes de la emisión del veredicto

Por CNN Chile

21.10.2025 / 10:42

El veredicto será emitido por los tribunales este miércoles.

Para las 11:00 horas de este martes está programada en el Centro de Justicia la audiencia del Caso SQM, donde los acusados podrán entregar algunas palabras antes de emitirse el veredicto.

Si bien el juicio duró dos años, la investigación se dio en 2015, cuando comenzaron las primeras formalizaciones en medio del caso que remeció la política debido al financiamiento irregular de campañas.

En ese sentido, alcanzó a figuras representativas de diversas fuerzas políticas, desde el oficialismo hasta la oposición.

Entre los acusados destacan nombres como el exsenador de la UDI, Pablo Longueira, y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, entre otros.

Si bien se les da la oportunidad de expresar sus últimas palabras, estas no son consideradas para el veredicto, que se emitirá este miércoles.

