“Derrota histórica” y “acuerdo de impunidad”: Exfiscal Gajardo en picada contra el Ministerio Público tras absolución de acusados en Caso SQM

El otrora persecutor, que fue clave en las etapas iniciales de la investigación, arremetió con todo y apuntó sus dardos directamente al fiscal nacional (de ese entonces) Jorge Abbot y al Servicio de Impuestos Internos.

El veredicto absolutorio dictado hoy por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el Caso SQM, que liberó de cargos a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y los otros cinco acusados, generó una inmediata y dura crítica por parte del exfiscal Carlos Gajardo, uno de los persecutores clave en las etapas iniciales de la investigación.

Gajardo, conocido por su rol en los casos de financiamiento irregular de la política, reaccionó al fallo en sus redes sociales, calificando la decisión judicial como un hito negativo para el sistema de justicia. Fue enfático al señalar la magnitud del revés para el Ministerio Público:

“Tribunal absuelve en Caso SQM. Es la mayor derrota q ha tenido la Fiscalía en toda la historia de la Reforma“, fustigó Gajardo.

Si bien expresó su desacuerdo con el fondo de la decisión del tribunal, apuntó a factores institucionales y políticos como los verdaderos responsables del resultado: “No estoy de acuerdo con el veredicto, pero este es el punto final de un gran acuerdo de impunidad de la clase política donde el Fiscal Jorge Abott y el SII fueron claves.”

La sentencia completa será leída por el Tribunal en agosto de 2026.

