“Es un fracaso rotundo”: Defensa de Pablo Longueira arremete contra Fiscalía tras veredicto absolutorio del caso SQM

En conversación con CNN Chile Radio, Joanna Heskia, sostuvo que el tribunal hizo "un gran reproche al Ministerio Público en cuanto a la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable".

La abogada defensora de Pablo Longueira en el caso SQM, Joanna Heskia, se refirió al veredicto absolutorio decretado por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el que declaró inocentes a los 8 imputados que quedaban en la arista de la causa.

En diálogo con CNN Chile Radio, Heskia calificó el fallo como “histórico”. En este sentido, explicó que “es un caso que es un caso que ha sido muy relevante para el país y es histórico porque es un veredicto extremadamente contundente en el sentido de acoger todas y cada una de las argumentaciones que hicimos como defensa, incluso llegando a establecer situaciones que son paradigmáticas en un estado de derecho, como violaciones al debido proceso, como son el plazo razonable, como son la presentación de prueba ilícita, y en definitiva acoger también los argumentos de fondo de que los hechos que fueron investigados no existieron, no eran constitutivos de delito”.

#CNNChileRadio | Conversamos con el la abogada defensora de Pablo Longueira, Joanna Heskia, por el fallo absolutorio en el caso SQM. “Es un fallo histórico porque es un caso muy relevante para el país. Es extremadamente contundente”. 📡 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/OF9rTFMX7X — CNN Chile (@CNNChile) October 24, 2025

Además, se refirió al rol de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien lideró la investigatoria del caso SQM, y aseguró que “lo que dice la fiscal Perivancich no es del todo cierto. El tribunal partió efectivamente su veredicto haciendo un gran reproche al Ministerio Público en cuanto a la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, pero luego el veredicto continúa haciéndose cargo de todos los puntos y termina su veredicto señalando que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, o sea el reproche es total, es total, entonces no nos podemos centrar sólo en la vulneración del plazo razonable, que es un hecho grave que constituye una vulneración del estado de derecho, pero no nos podemos quedar sólo con eso, nos tenemos que quedar también con que el fallo dice muy claramente que los hechos investigados no eran constitutivos de delito”.

Consultada si es que cree que el fallo fue un fracaso para la Fiscalía, aseguró que “es un fracaso porque, como te decía, fue una investigación sumamente larga, se sostuvieron delitos que en principio eran delitos graves, estamos hablando de delitos tributarios, del delito de cohecho, y no obstante haber llevado juicio a ocho acusados, como te digo, ha tardado más de dos años y medio porque la prueba fue básicamente del Ministerio Público, no logran probar ninguno de los delitos y no logran condenar a ninguno de los acusados. No puede haber un fracaso más rotundo que ese”.

Respecto al fallo de minoría del tribunal, que señalaba que las pruebas eran suficientes para condenar a los imputados, Heskia aseguró que “en el Estado de Derecho lo que corresponde es si se condena o se absuelve, y en ese sentido el voto de mayoría fue muy rotundo, muy contundente”.

“Frente a un Tribunal de la República, que son tres juezas, lo que prima, digamos, son los que sostienen, en este caso, un voto de mayoría. De eso no hay duda. Ahora, tenemos que esperar a la sentencia para ver cuáles son los argumentos de este voto de minoría”, sentenció.

Puedes ver la entrevista completa en el video en la parte superior.