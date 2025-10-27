Caso Rennatta Rozas: Declaran culpable a acusado y recalifican femicidio como homicidio simple

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró culpable a Diego Anticán. En un fallo unánime, el tribunal determinó un cambio en la calificación jurídica del delito, pasando de femicidio íntimo a homicidio simple.

Durante este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró culpable a Diego Giovani Anticán Ramírez, único acusado por el homicidio de Rennatta Rozas Sáez, una joven de 20 años cuyo rastro se perdió durante 19 días, en mayo de 2023, en la localidad de Penco, Región del Biobío.

De acuerdo con el dictamen de la justicia, no se acreditaron los elementos necesarios para configurar el delito de femicidio, lo que implicó una rebaja en la gravedad de los cargos presentados por la Fiscalía e imposibilitando la propuesta de presidio perpetuo simple que solicitaba el ente persecutor.

Luego de conocer la recalificación del delito por el que Anticán fue condenado, los familiares y amigos de la joven realizaron una manifestación a las afueras del tribunal. Según publicó Radio Biobío, se registraron barricadas e interrupción del tránsito vehicular, por lo que debieron intervenir efectivos de Control de Orden Público para restablecer la circulación.

Caso Rennatta Rozas

La tarde del 6 de mayo de 2023 la joven malabarista, Rennatta Rozas, salió de su casa. Desde en esa fecha que se le perdió el rastro.

Al día siguiente su familia presentó una denuncia por presunta desgracia, iniciando así una búsqueda que duró 19 días para dar con su paradero el 25 de mayo. Su cuerpo fue hallado mutilado en el mirador del sector de Lirquén, a un costado de la Ruta 150, en dirección a Tomé, Región del Biobío.

Tras esto, la investigación fue liderada por el fiscal Andrés Barahona, y las indagaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) revelaron que Diego Anticán había coordinado un encuentro con Rennatta a través de Facebook el día de su desaparición, un antecedente clave que permitió su detención un año después.

Ante la recalificación del delito, el fiscal Barahona solicitó que se imponga una pena de 20 años de cárcel para Anticán. Se espera que próximamente se conozca la fecha en que se dictará la sentencia.