Caso ProCultura: Alberto Larraín rompe el silencio tras orden de detención en su contra

El Séptimo Juzgado de Garantía despachó una orden de detención contra uno de los cofundadores de ProCultura, Alberto Larraín, en el marco de la investigación del Caso Convenios.

Durante este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en contra de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación ProCultura, en el marco de la investigación del denominado Caso Convenios.

El mismo larraín abordó el tema, consultado por diversos medios al exterior de su casa, según consignó Emol. “Todo lo que permita que esto avance ayuda. Llevamos más de dos años y medio en este proceso. Siempre hemos estado disponibles a esclarecer cualquier cosa, en la medida que podamos ayudar bienvenido sea”.

“La detención es parte del proceso (…) Es básicamente el proceso inicial para poder iniciar el proceso de formalización y eso es lo que vamos a hacer”, complementó.

La medida fue instruida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y no solo afecta a Larraín. Según informó La Tercera, la orden de aprehensión también rige contra María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de Estudios de la fundación; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme, quien fue contratado por el Gore para relacionarse con ProCultura.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, declaró que “las personas detenidas serán entonces formalizadas durante las próximas horas por parte del Ministerio Público ante el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, mismo tribunal que, a solicitud de la Fiscalía, expidió las respectivas órdenes de detención respecto de las personas señaladas”.

Asimismo, detalló que “la diligencia se concretó sin ningún contratiempo y que la detención y próxima formalización de los imputados marca un paso relevante en la investigación de este caso que es de alto interés para la ciudadanía por implicar presuntas prácticas de corrupción”.

Defensa de Orrego: “Estamos muy tranquilos”

En tanto, el abogado del gobernador Claudio Orrego, Aldo Díaz señaló que “no hemos sido notificados de ninguna gestión procesal. Sin embargo, estamos muy tranquilos. Estamos a la espera de los alegatos de la solicitud de desafuero de la Corte de Apelaciones de Santiago”.

En ese sentido afirmó que “sabemos y estamos confiados en ello, que la solicitud de desafuero será rechazada en todas sus partes por ser manifiestamente infundada y por estar mal planteada”.

“Esperamos que las gestiones que está realizando en este momento el Ministerio Público no sea con el fin de cambiar el destino de esa solicitud de desafuero mal planteada, sino que sea por los hallazgos de la investigación. Esperamos que no sea instrumentalizada”, concluyó.