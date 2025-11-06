Caso muñeca bielorrusa: CDE se querella contra Gonzalo Migueles y otros cuatro abogados por soborno, cohecho y lavado de activos

La acción del CDE se suma a la querella de capítulos presentada por la Fiscalía contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, también acusada en esta arista judicial.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), interpuso una querella criminal contra la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dos abogados, dos Conservadores de Bienes Raíces y contra todos quienes resulten responsables, por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos.

El organismo detalló que esta acción se podría sumar a “otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, en el marco del caso conocido como ‘Muñeca Bielorrusa‘”.

El CDE señaló que la querella “se dirige nominativamente contra los imputados Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco, Sergio Yáber, Yamil Najle Conservadores de Bienes raíces de Puente Alto y Chillán respectivamente, Eduardo Lagos y Mario Vargas, abogados de Consorcio Belaz Movitec (CBM), por haber incurrido en una serie ilícitos asociados a pagos irregulares realizados a Migueles a cambio de gestiones de la exministra a favor del consorcio chileno bielorruso (CBM), empresa que prestaba servicios y mantenía una controversia legal con la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) por término anticipado de contrato”.

La acción anunciada se suma a la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra Vivanco, quien también es una de las imputadas en esta causa.