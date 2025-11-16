Caso Krishna Aguilera: Prisión preventiva y arresto domiciliario total para un presunto autor y un encubridor del crimen

Los acusados son Kevin Aillapán —quien se entregó a las autoridades el viernes— y Luis Armando Inostroza, conocido como “El Krusty”. De acuerdo con la Fiscalía Occidente, Aillapán habría actuado como encubridor, mientras que Inostroza sería el autor directo del crimen.

Este domingo se formalizó a dos nuevos imputados involucrados en el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado 26 de octubre.

Los acusados son Kevin Aillapán —quien se entregó a las autoridades el viernes— y Luis Armando Inostroza, conocido como “El Krusty”.

De acuerdo con la Fiscalía Occidente, Aillapán habría actuado como encubridor, mientras que Inostroza sería el autor directo del crimen y también habría participado en la inhumación ilegal del cuerpo.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó mantener a Aillapán bajo arresto domiciliario total, mientras que Inostroza quedó sujeto a prisión preventiva, considerada por el juez como la única medida capaz de garantizar la seguridad pública y el avance de la investigación.

Según la indagatoria, Aguilera tenía vínculos con una banda narco liderada por Juan Beltrán, actualmente en prisión preventiva desde el 19 de octubre.

El Ministerio Público sostiene que su asesinato se produjo en medio de una “venganza”, luego de que el grupo atribuyera a la joven participación en una quitada de droga que afectó a la organización.

Beltrán reclutaba menores para distribuir estupefacientes, y la víctima habría sido parte de esa red.