Caso Huracán: Declaran culpable a cuatro acusados

El caso se remonta a 2017, cuando se descubrió la intervención de comunicaciones telefónicas para introducir pruebas falsas en los celulares de una docena de comuneros mapuches para incriminarlos por diversos delitos.

Este viernes se realizó la lectura de veredicto por el Caso Huracán, en el cual 10 de los 11 imputados eran funcionarios de Carabineros.

La resolución del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco indicó que cuatro de los imputados fueron declarados culpables. Entre ellos están el general (r) jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu; el excapitán Leonardo Osses; el exmayor Patricio Marín; y el civil e informático Alex Schmidt.

Así, los 11 imputados fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, sabotaje informático y obstrucción a la información.

El defensor penal público Enoc Sáez comentó que “respecto de la mayoría de los funcionarios de Labocar, la decisión fue absolutoria (…) Creo que este juicio, para nosotros, nos permitió acreditar la inocencia de ellos (los funcionarios).

“El mensaje final que dimos y lo que le pedimos al tribunal fue, por mis representados, que se les devolviera la dignidad. No hubo dolo, no hubo mala fe, no hubo mala intención; es más, en algunos pasajes del veredicto se hizo referencia a que actuaron con apego estricto a lo que se les dispuso”, agregó.

Rigoberto Ortiz, defensor penal público, indicó que “se eliminó la posibilidad de que don Alex haya participado en una asociación ilícita dentro de la Unidad Operativa de Inteligencia. Eso implica, entre otras cosas, que las capacidades o posibilidades que él tenía en esa estructura militar jerarquizada de Carabineros son menores”.

Y añadió que están en desacuerdo con la condena que obtuvo “respecto de hechos puntuales”, por lo que esperarán lo que se señale en la sentencia.

Por su parte, Karina Riquelme, defensora de las víctimas, dijo: “Nos encontramos bastante conformes con el veredicto que dio el tribunal porque los 4 principales acusados de concertarse para falsear pruebas en contra de comuneros mapuches han sido condenados por numerosos delitos de falsificación y obstrucción a la investigación. Ellos arriesgan penas efectivas en prisión”.

En esa línea, Rodrigo Huenchullan, querellante del caso, aseveró que “lo primero que queda establecido en el tribunal es que efectivamente hubo una creación, una preparación de un montaje. Hubo manipulaciones (e) implantación de pruebas, lo que configura el montaje en contra del pueblo mapuche a través de todos los que fuimos involucrados en este caso. Lamentamos que no haya sido condenado por asociación ilícita, porque eso demostraba que se concertaron altos mandos de Carabineros para crear (…) Se queda con una sensación de impunidad, más cuando han pasado 8 años”.