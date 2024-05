Caso Hermosilla: Fiscalía cita a declarar a Andrés Allamand por posibles gestiones a favor del exdirector de la PDI

La citación surge luego de que se dieran a conocer mensajes entre el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla, que sugieren gestiones del excanciller para apoyar la candidatura de Muñoz a un puesto en el Comité Ejecutivo de Interpol.

La citación surge tras la revelación de mensajes entre el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla, que sugieren gestiones para apoyar la candidatura de Muñoz a un puesto en el Comité Ejecutivo de Interpol.

Contexto de la Investigación

La indagatoria comenzó cuando se incautó el celular de Hermosilla, en medio de la investigación por soborno que involucraba al empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos en un esquema de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En el análisis del dispositivo, los fiscales encontraron 510 conversaciones entre Hermosilla y Muñoz, que abarcaban desde saludos amistosos hasta el intercambio de información sobre causas judiciales.

Mensajes Clave

El 24 de agosto de 2021, Muñoz envió a Hermosilla un mensaje solicitando el apoyo del Canciller Allamand para su candidatura a un cargo en Interpol.

“Se requiere el apoyo del Canciller Sr. Andrés Allamand, para la Candidatura del director general de la PDI, Sr. Sergio Muñoz Yáñez, para la vacante de ‘Vocal por las Américas, en el Comité Ejecutivo de INTERPOL’. Esta elección tendrá lugar en noviembre próximo, en la 89 Asamblea General de la Organización”, decía el mensaje reenviado por Múñoz a Hermosilla, según reveló La Tercera.

Hermosilla respondió rápidamente, indicando que ya estaba en contacto y que Allamand se comunicaría con Muñoz.

Según los mensajes, el exjefe de la PDI le informó a Hermosilla que el excanciller lo elogió y expresó “todo” su respaldo.

No obstante, la gestión de Allamand no habría dado resultado, ya que finalmente Muñoz no obtuvo la posición que deseaba.

Cabe recordar que Muñoz fue formalizado por el delito de violación de secreto y estuvo casi un mes en prisión preventiva.

Se le acusó de entregar información confidencial sobre casos de mal uso de gastos reservados por parte del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y otros casos relevantes como Enjoy, Felipe Guevara, Raúl Torrealba y Dominga.

Citación de Allamand

Debido a las implicaciones de estos mensajes y la necesidad de esclarecer el papel de Allamand y Hermosilla en las gestiones para la candidatura de Muñoz, la Fiscalía ha decidido citar al exministro como testigo.

Sin embargo, dado que Allamand reside fuera de Chile, la notificación se complicó, por lo que se espera que en los próximos días se le envíe un correo electrónico para coordinar una declaración a través de videollamada.