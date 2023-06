La diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, aseguró esta jornada estar disponible para suspender su militancia en el partido para “proteger el proyecto político” del conglomerado.

Esto en medio de la fuerte polémica que generó los convenios pactados entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por un monto cercano a los $426 millones y que involucraría a personas cercanas de la diputada.

“Le manifiesto a los alcaldes, que han solicitado se congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político al que le he dado ocho años de mi vida”, sostuvo Pérez en un comunicado.

La parlamentaria agrega que “sostengo una vez más que no he tenido ninguna injerencia, participación ni soy responsable de ninguno de los hechos conocidos. He estado a disposición de responder abiertamente todas las preguntas que se me han hecho y aportar toda la evidencia que contribuya a esclarecer los hechos para la justicia. No será distinto en este caso”.

Cabe mencionar que el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, anunció esta jornada que la directiva del partido solicitó suspender la militancia de la diputada Pérez al tribunal supremo del partido tras el escándalo.

En ese contexto, la parlamentaria enfatizó en que “he sido yo la primera en requerir a Contraloría, he condenado yo misma la falta de criterio político y ético de los involucrados y he sostenido que se debe tener tolerancia cero con cualquier acto que haga poner en duda nuestros estándares éticos y de transparencia hacia la ciudadanía, aunque vengan de mi círculo más cercano”.