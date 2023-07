El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum se refirió a la polémica generada por el Caso Convenios, y la situación en la que deja al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por los cuestionamientos surgidos por los convenios firmados entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta.

En conversación con T13, Sauerbaum aseguró que “lo que corresponde primero es recabar la información necesaria a través de la comisión investigadora que solicitamos como bancada crear” y posteriormente determinar si el ministro Montes (PS), “tiene o no algún tipo de responsabilidad”.

“El ministro Montes ha cometido errores, obvio, nosotros lo hemos dicho, por ejemplo, aceptarle la renuncia al seremi de Antofagasta sin hacer un sumario previo, lo que está haciendo ahora en Maule fue un error evidente, pero él se ha puesto a disposición de la investigación, ha entregado todos los antecedentes y eso hay que valorarlo. Nosotros conocemos a Carlos Montes, sabemos de la seriedad con la cual trabaja y no se va a prestar para estas situaciones irregulares”, indicó el parlamentario.

En esa línea, el diputado sostuvo que “puede ser que con el tiempo el ministro Montes se tenga que alejar del cargo, pero a mí me quedaría la tranquilidad de que lo acusamos teniendo a mano los antecedentes y no solo por improvisación o porque nosotros estimamos que tiene una responsabilidad, eso hay que comprobarlo”.

Al ser consultado sobre el apoyo a una posible acusación constitucional contra Montes, Sauerbaum insistió en que “no hay ninguna complicación en hacerlo, pero en la medida que tenga responsabilidad, nosotros no queremos ser el Frente Amplio de Boric, porque el Frente Amplio de Piñera acusó a ocho ministros, hizo 11 acusaciones constitucionales. A la política hay que darle un poquito más de seriedad”.

“Le puedo asegurar que en el Gobierno del presidente Piñera no se entregaron directamente los recursos a las fundaciones sin que cumplieran los requisitos. Acá lo grave es que se le entregaron recursos a fundaciones y ONGs que no tenían giro de lo que estaban pidiendo los recursos. No estamos hablando de que aquí se le entregaron recursos a Techo para Chile. Aquí se usa recursos de los más pobres para poder hacer política, está comprobado que hicieron campaña por el Apruebo”, precisó el diputado.