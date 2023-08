Este miércoles se dieron a conocer algunos audios que comprometen la inocencia de la excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi y a su expareja, Sebastián Polanco, en las indagatorias del denominado Caso Lencería.

La excandidata es investigada por gastar indebidamente parte de los $250 millones que le otorgó el Gobierno Regional del Biobío para la realización de un proyecto de capacitación ciudadana mediante la Fundación En Ti, arrendada por Polizzi.

El escándalo salió a la luz luego de que Matías Godoy, representan legal OTEC Frumisal Ltda., empresa contrata por Polizzi para ejecutar su proyecto, se autodenunciara y entregara pruebas a la justicia, incluidos estos polémicos audios, publicados por Teletrece.

Cabe mencionar que Sebastián Polanco, otro de los implicados y ahora expareja de Polizzi, es el dueño de OTEC Frumisal Ltda.

¿Qué dicen los audios?

Los audios revelados inician con una conversación entre Camila Polizzi y Sebastián Polanco en el que discuten sobre el escándalo con las fundaciones. En la instancia, la excandidata propone realizar una “ceremonia” para probar la realización de los cursos de capacitación.

Camila Polizzi: “Evidentemente, nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a quedar la ‘cagá’ con el tema de las fundaciones y ahora están todos perseguidos y quieren ver las ‘hueás’ hechas.

Sebastián Polanco: “Son capacitaciones. No dicen que va a quedar pintá la ‘hueá'”.

Camila Polizzi: “Hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón, alguien que diga ‘capacitado’. Capacitación de no sé… de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué ‘hueá’, del barrio nuestro, de lo que sea, los nombres de los talleres”.

En otro de los extractos, Polizzi se refiere a posibles cambios en los criterios de designación de recursos para las fundaciones.

Camila Polizzi: “Lo otro que me mencionó el administrador (del Gore del Biobío) es que van a volver a subir los estándares de los requisitos de la ‘hueá’ de la fundación y van a pedir los dos años de antigüedad. Pero como la fundación, porque él pensaba que la de nosotros (Fundación En Ti) no tenía dos años, pero como tiene los dos años, dijo que igual ingresamos (inaudible) lo antes posible, pero no sé”.

Sebastián Polanco: “Yo cambié mi firma, porque tú falsificai firmas, así que ya no va a poder falsificarla. Si yo veo que tú ingresaste algo con mi firma”.

Camila Polizzi: “¿Por qué voy a poner tu firma? ¿En dónde?”

Sebastián Polanco: “Porque yo estoy en la fundación tuya, cierto”.

Camila Polizzi: “Ya, pero por eso mismo estoy hablando. Si se va a ingresar o no otro programa. Eso estoy preguntando”.

Asimismo, Polizzi les asegura a sus compañeros que los gastos realizados deben pasar desapercibidos para demostrar que hubo gastos en capacitaciones.

Camila Polizzi: “Yo estoy tratando de que seamos vivos. De que no nos pase lo que les pasó a los otros hueones del GORE a pararse a una cancha. (…) Tiene que estar la ‘hueá’ de la cámara, tiene que estar la luz”.

Matias Godoy: “Pero eso está pedido. Eso me dijo este ‘hueón’ (Polanco)”.

Camila Polizzi:” Yo no soy representante legal de ni una ‘hueá’ ni de la fundación. De la fundación está el viejo y tú ‘estai’ en la OTEC. Entonces cómo el ‘hueón’ hace esa ‘hueá’ y empieza a hablar de malversación de fondos públicos, que va a hacer una denuncia. Yo me puedo hacer la hueona todo el rato”.

En otro audio, Polizzi, Polanco y Godoy discuten por la ocurrencia o no de supuestas transferencias.

Matías Godoy: “¿Qué más falta?”

Sebastián Polanco: “Lo otro hay que pagar”.

Camila Polizzi: “Las cámaras, las luces. Sí, pero tú ‘tení’ la tarjeta” (bancaria otorgada a la OTEC).

Sebastián Polanco: “Pero tú ‘tení’ plata. Tu ‘tení’ la plata. No se transfirió eso”.

Camila Polizzi: “Ya se le transfirió. ¿Cómo que no? Si está transferido. Está el ítem transferido”.

Sebastián Polanco: “Ahí vamos a tener otro problema”.

Camila Polizzi: “Por eso yo pienso que tú deberías tener el tema del manejo de la tarjeta y yo, si hay que traspasar plata. Porque yo pienso que con los $5 millones que hay en la tarjeta no alcanza. No alcanza pa´hacer lo que hay que hacer, que son las luces, las cámaras y la ‘hueás’. Y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación, porque no puede quedar plata en la fundación. Por lo tanto, yo transfiero la plata. Tú con la tarjeta, no este ‘hueón’ (Polanco) por una razón evidente. No estamos de acuerdo, ¿cierto? Transfiero toda la plata a la cuenta de la OTEC. Tú te quedas con la cuenta de la OTEC. Se hace lo que hay que hacer y después lo que quede, conversamos si quieres dividirlo. El cómo nos vamos a ir eso después, ¿me entendí? Pero primero, hagamos lo que hay que hacer”.