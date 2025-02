Caso Convenios: ¿Qué sigue para la diputada Catalina Pérez tras el desafuero?

La investigación hacia la parlamentaria está lejos de terminar. La Corte de Apelaciones acogió la solicitud de desafuero contra Pérez, lo que provocó el despliegue de su defensa.

Las investigaciones del denominado Caso Convenios siguen su curso, y este lunes fue una jornada clave para la diputada Catalina Pérez, quien debió enfrentarse a una audiencia para revisar la solicitud de desafuero. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió dicha solicitud.

¿Qué viene para la diputada Pérez?

Primero, es importante conocer los antecedentes del caso. Fue en diciembre de 2024 cuando la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero de la parlamentaria, también lo hizo el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza.

“No estamos diciendo que la honorable diputada Pérez sea responsable de la comisión de un delito ni que debe ser condenada. Solo estamos diciendo que la Fiscalía le pide permiso a esta Ilustrísima Corte para formalizar la investigación y pedir medidas cautelares”, planteó el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, durante la audiencia.

A eso de las 15:00 horas de la tarde, se conoció el fallo unánime del tribunal de alzada, integrado por los ministros Dinko Franulic, Hernán Cárdenas, Juan Opazo, Eric Sepúlveda y Jaime Rojas. Este fallo dio lugar a la formación de causa en contra de la diputada.

“Se ha acordado de forma unánime por este Tribunal Pleno, acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público de esta ciudad. En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 416 inciso segundo del Código Procesal Penal, se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la mentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco, debiendo seguir el procedimiento penal respectivo conforme a las reglas generales respecto de la Honorable diputada de la República Catalina Pérez Salinas”, consignó el fallo.

El tribunal fijó audiencia de lectura de sentencia para las 09:00 horas del próximo jueves 20 de febrero.

Otro antecedente importante es que, el 31 de enero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Pérez por su rol en el traspaso de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva.

El CDE sostuvo que Pérez instruyó la coordinación con los imputados (Carlos Contreras y Daniel Andrade), lo que “confirma su colaboración en todas las etapas relacionadas con los convenios, motivada por el constante deseo de posicionar y establecer a su pareja”.

Los pasos de Catalina Pérez

El 21 de enero, la exdiputada del FA concedió una entrevista en CNN Chile. Consultada por los chats revelados entre ella y su pareja de ese entonces, Daniel Andrade, respondió: “No son mensajes que den cuenta de un tráfico de influencia o de un fraude al fisco, sí dan cuenta de un descriterio y horror. Como que, insisto, no miro para atrás y más allá del amor que sentí en ese momento y la búsqueda de proteger a alguien, no se me ocurre otra explicación que darte”.

Actualmente, su defensa anunció que, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, presentará un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

“En todas las declaraciones, nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforarla”, remarcó.