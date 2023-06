Ante el caso de los tres convenios que Democracia Viva – vinculada a personeros de Revolución Democrática (RD)- firmó con el Ministerio de Vivienda de Urbanismo (Minvu) en Antofagasta, el ministro de la cartera, Carlos Montes dijo este miércoles: “Lo sensato y razonable es que la fundación ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya los han gastado -y está en proceso de revisión-, aquella parte que no han gastado nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición. Si no lo hacen nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”. También dijo que “en principio” piensa en ir este jueves a la ciudad y hablar con el fiscal regional Alberto Ayala. “Tengo reservados pasajes para mañana. No solo yo, sino con un equipo de acá, estaría la jefa de División de Finanzas, la contralora, personas de campamentos y personas del sistema financiera del ministerio, de tal manera de completar los antecedes que nos faltan, uno de ellos cuáles es clave ir a terreno a cada uno de los campamentos a ver en qué estado están las obras”, indicó.