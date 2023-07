Esta jornada y en el marco de la investigación por el Caso Convenios, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, solicitó la renuncia del seremi del Minvu del Maule, Rodrigo Hernández.

El secretario de Estado aclaró que tras las indagatorias realizadas por la Fiscalía respecto a la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos a la fundación Urbanismo Social, Hernández se encuentra “más involucrado lo que se pensaba“.

“Se trata de una falla administrativa que asumo total y exclusivamente yo”

Al respecto, y a través de un comunicado, la exautoridad señaló: “Tengo la tranquilidad absoluta de que las interrogantes que han dado origen a la investigación sobre los convenios de campamentos en nuestra región, habrán podido dilucidarse con los antecedentes que han sido puestos en conocimiento de nuestras autoridades”.

“No solo no he intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación en la que trabajé antes de ser autoridad, sino que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, han asumido en todo momento que mi inhabilidad y deber de abstención e imparcialidad, se debía ejercer de manera preventiva y automática. En razón de lo anterior, siempre se ha asegurado un alto nivel ético y de probidad, que por cierto no solo dependen de mi voluntad, sino de los altos estándares que tienen los funcionarios de este Ministerio”, señaló.

Asimismo, explicó que en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo “existen sistemas de registro donde se inscriben diversas entidades, como contratistas, consultores, y entidades patrocinantes. Estos registros no suponen, en ningún caso, ni una contratación directa, ni una asignación directa de recursos de parte de la SEREMI, en absoluto. Se trata, simplemente, del registro que se hace de entidades que se habilitan para poder presentar proyectos, que pueden aprobarse, o rechazarse eventualmente”.

“El 24 de noviembre de 2022, firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajé; entidad que por cierto, cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en materias de vivienda y urbanismo”, detalló.

“Quiero ser enfático en que esta circunstancia se trata de una falla administrativa que asumo total y exclusivamente yo, a título personal, y que, al ser la jefatura máxima de la Región del Ministerio, más aún en un contexto de desconfianza hacia la relación del Estado con la sociedad civil, resulta del todo necesario responder con mi responsabilidad política, que no puede ni debe extenderse al resto del Servicio Público”, añadió.

Finalmente, concluyó que la situación “se trata, en definitiva, de un error que no puede permitirse en este contexto, y que motiva además mi indeclinable compromiso con el esclarecimiento de cualquier irregularidad, por lo que estaré, como corresponde, a disposición absoluta de toda investigación necesaria, tal y como ha sido hasta el día de hoy“.