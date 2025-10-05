Caso Bernarda Vera: Kaiser responde a Gajardo y dice que “debe renunciar si es que quiere pronunciarse sobre este tipo de causas”

El candidato presidencial Johannes Kaiser se refirió a los cuestionamientos realizados por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto a las acciones judiciales que interpuso el Partido Nacional Libertario sobre el denominado caso Bernarda Vera.

El candidato presidencial Johannes Kaiser se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien calificó las acciones judiciales del Partido Nacional Libertario (PNL) sobre el denominado caso Bernarda Vera como “impresentables” y sostuvo que “carecen de fundamento normativo y fáctico”.

Subrayó:“Son tan irresponsables las denuncias (…) carecen de cualquier argumento jurídico real, y por eso arriesgan las penas del artículo 211 del Código Penal, que es una denuncia calumniosa”.

En ese contexto, el diputado Kaiser manifestó: “He tomado nota de que el ministro Gajardo se ha pronunciado sobre una causa respecto a la querella que han interpuesto candidatos a diputados, específicamente Maximiliano Murath”.

Cabe mencionar que el abogado Murath presentó una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.

Lee también:Caso Bernarda Vera: La Moneda descarta fundamentos en denuncias contra Cordero y acusa “negacionismo”

Desde su perspectiva, Kaiser remarcó que el titular de Justicia “no puede ni debe; el Ejecutivo, bajo ninguna circunstancia, puede pronunciarse sobre una causa que está siendo vista por tribunales de justicia. Eso es una intromisión inaceptable y una violación del principio de separación de poderes”, y agregó:

“Es una politización de la causa en sí misma y es algo que no vamos a tolerar. El señor ministro Gajardo debe renunciar si es que quiere pronunciarse sobre este tipo de causas; en caso contrario, le exijo que guarde silencio”.

Mira la entrevista del ministro Cordero