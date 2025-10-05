Caso Bernarda Vera: Kaiser responde a Gajardo y dice que “debe renunciar si es que quiere pronunciarse sobre este tipo de causas”

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El candidato presidencial Johannes Kaiser se refirió a los cuestionamientos realizados por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto a las acciones judiciales que interpuso el Partido Nacional Libertario sobre el denominado caso Bernarda Vera.
El candidato presidencial Johannes Kaiser se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien calificó las acciones judiciales del Partido Nacional Libertario (PNL) sobre el denominado caso Bernarda Vera como “impresentables” y sostuvo que “carecen de fundamento normativo y fáctico”.
Subrayó:“Son tan irresponsables las denuncias (…) carecen de cualquier argumento jurídico real, y por eso arriesgan las penas del artículo 211 del Código Penal, que es una denuncia calumniosa”.
En ese contexto, el diputado Kaiser manifestó: “He tomado nota de que el ministro Gajardo se ha pronunciado sobre una causa respecto a la querella que han interpuesto candidatos a diputados, específicamente Maximiliano Murath”.
Cabe mencionar que el abogado Murath presentó una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.
Desde su perspectiva, Kaiser remarcó que el titular de Justicia “no puede ni debe; el Ejecutivo, bajo ninguna circunstancia, puede pronunciarse sobre una causa que está siendo vista por tribunales de justicia. Eso es una intromisión inaceptable y una violación del principio de separación de poderes”, y agregó:
“Es una politización de la causa en sí misma y es algo que no vamos a tolerar. El señor ministro Gajardo debe renunciar si es que quiere pronunciarse sobre este tipo de causas; en caso contrario, le exijo que guarde silencio”.
