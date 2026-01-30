Caso Audios: Revisan medidas cautelares de Hermosilla, Villalobos y Jalaff

Las defensas de los implicados en el Caso Audios solicitan modificar las medidas cautelares.

Este viernes comenzó la audiencia de revisión de medidas cautelares de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y Luis Flores, implicados en el denominado Caso Audios.

La defensa de Hermosilla está solicitando revisar el arresto domiciliario total en el que se encuentra, afirmando que no hay peligro de fuga y que el abogado ha colaborado con la investigación y con lo que ha solicitado el Ministerio Público.

Y se señaló que si bien ha tenido incumplimientos de la cautelar, estos se han justidicado,

Por su parte, la defensa de Villalobos pide modificar el arresto domicilio total por arresto nocturno o arresto domiciliario total pero que se le permita realizar salidas laborales dos veces por semana entre 9:00 y 19:00 horas.

También se apuntó a que no ha incumplido con la medida y que cuando ha necesitado salir de su domicilio, ha solictado autorización del tribunal.

En el caso de Jalaff, quien también se mantiene con arresto domiciliario total, su defensa solicita cambiar esa cautelar y pasar a arresto domiciliario nocturno.

En ese sentido, se indicó que Jalaff no ha incumplido las medidas que se le han impuesto durante la investigación.

La defensa también pidió cambiar su domicilio al predio palomeras, en la comuna de Panguipulli, por un par de días para tener vacaciones.