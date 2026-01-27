Caso Audios: Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj

El tribunal precisó que esta etapa no define responsabilidades, sino que habilita el antejuicio, mientras el fondo del caso deberá resolverse en una eventual instancia de juicio oral.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este martes la querella de capítulos contra la exministra Verónica Sabaj, en el marco de una de las aristas del Caso Audio, que indaga presuntas irregularidades cometidas al interior del Poder Judicial.

La decisión se da luego de que el tribunal de alzada resolviera que existen antecedentes suficientes para permitir que avance una investigación penal.

En fallo unánime, la novena sala de la instancia dio curso a la querella de capítulos impulsada por el Ministerio Público, habilitando así el antejuicio en contra de la exmagistrada.

El tribunal precisó que esta etapa procesal no busca establecer responsabilidades definitivas, sino verificar si los antecedentes reunidos permiten inferir una eventual participación de Sabaj en hechos que podrían revestir carácter de delito, recogió La Tercera.

El análisis de fondo, añadieron los jueces, deberá realizarse en un eventual juicio oral.

En su razonamiento, la Corte también recordó que al momento de presentarse la acción penal, el 25 de noviembre de 2025, Sabaj ya había sido removida de su cargo por decisión de la Corte Suprema, por lo que no mantenía el fuero propio de una ministra de Corte de Apelaciones.

Pese a ese contexto, los magistrados estimaron que la información recopilada por la Fiscalía resulta suficiente para declarar admisible la querella en todos sus extremos, sin perjuicio de lo que pueda resolverse más adelante en el proceso penal correspondiente.

Cabe recordar que Sabaj fue expulsada del Poder Judicial el pasado 10 de septiembre, tras un proceso disciplinario originado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

En esa ocasión, la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, informó que la investigación interna estableció que Sabaj vulneró el deber de reserva de deliberaciones judiciales, compartió información sobre la supuesta orientación política de jueces y abogados integrantes antes de la resolución de causas, y sugirió estrategias procesales a un abogado externo.