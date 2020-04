El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente, ex UDI), se refirió a los insultos que le dijo a la concejala de la comuna Marcela Abedrapo (PC), a quien calificó como “venenosa”, “miserable” y hasta pidió “que alguien controle a esta mujer”.

“Eso fue dentro de un contexto de un concejo municipal, privado, y se estaban hablando temas privados”, comenzó diciendo en entrevista con CHV Noticias.

De acuerdo a lo expresado por la autoridad municipal, “la concejala (Abedrapo) en dos semanas seguidas dijo que habían enfermos contagiados en los proceso de vacunación, provocando pánico en la ciudadanía, después dijo que habían funcionarios municipales contagiados y que contagiaban a otros”.

“Si eso no es maldad, si eso no es miseria, no sé cómo se le puede llamar“, añadió junto realizar una invitación al Partido Comunista “para que deje de armar polémicas inútiles, lo importante no soy yo, es salvar vidas“.

Lo anterior porque fue el edil Nicolás Hurtado (PC) quien denunció la situación al publicar un video en su cuenta de Twitter, donde califica la situación como “violencia machista”.

Consultado por si se disculparía con la concejala Abedrapo, respondió que “si fuera necesario, sí”.

En tanto que sobre el anuncio del Ministerio de Salud sobre las nuevas comunas en cuarentena por el coronavirus, Carter dijo que “aceptamos, acatamos, pero no la compartimos”, ya que La Florida quedó fuera de la medida.

“No nos cuadra el siguiente dato: las grandes comunas de la Región Metropolitana son hoy las protagonistas del crecimiento explosivo en su nivel de contagio y nos preocupa que, en la medida que se abra el sector oriente, muchos de los vecinos van a tener que ir a trabajar en transporte público y cuando vuelvan pueden contagiarse e ingresar a su domicilio con este virus”, indicó.

También reiteró sus críticas por la falta de información que reciben los alcaldes por las medias que adopta el gobierno central: “Nos enteramos a través de un comunicado qué sí o qué no”. Junto con eso, subrayó que “no sabemos dónde están los pacientes, ni donde están concentrados”.

“Nos preocupa que en el invierno podamos tener un aumento de los contagios en los sectores más vulnerables y de clase media, que no tienen mayor respaldo sanitario para esta crisis”, agregó el alcalde.

Es por todo esto, que realizó un llamado “a nuestros abuelos aunque no haya cuarentena, no salga de su casa, la municipalidad lo va a acompañar“.

Finalmente, concluyó que “aunque no haya cuarentena, tenemos la obligación moral frente a esta crisis de extremar medidas, nos salir a la calle, cuidarse en extremo, lavarse las manos. Tarde o temprano la cuarentena va a llegar y cuando llegue, estaremos preparados”.