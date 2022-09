La Comisión Política de Renovación Nacional condenó la carta que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, le envío al senador y presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, luego que Katherine Martorell afirmara que el presidente Gabriel Boric sabía de la supuesta declaración de Lucía Dammert ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).

¿Qué pasó?

El pasado 15 de septiembre, la militante de RN y ex subsecretaria de Prevención del Delito dijo en Vive que el mandatario “sí tenía conocimiento de que Lucia Dammert iba a declarar como testigo ante el FBI” por un caso de narcotráfico que involucraba a un “ex zar antidrogas”, con quien supuestamente habría trabajado durante seis años.

Esta información había sido emitida y asegurada por Interferencia. Sin embargo, el Gobierno aseguró el 21 de septiembre que la ex jefa de asesores del segundo piso del Palacio de La Moneda no había sido citada a declarar.

Desde el Ejecutivo detallaron que consultaron al gobierno de Estados Unidos, a través de medios oficiales, la veracidad de los hechos informados por el medio citado. “Tras recibir respuesta (…), confirmamos que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”, manifestaron.

De hecho, Dammert dijo que dado que “la magnitud del daño personal y profesional generado es enorme” decidió ejercer “las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad” .

Carta de Tohá

Durante la jornada del miércoles se dio a conocer que la ministra Tohá le envió una carta al senador Chahuán el 22 de septiembre donde le expresó, a nombre de la administración, “nuestra molestia por las declaraciones emitidas por la militante de RN y ex subsecretaria en el programa Sin Filtro el 15 de septiembre”.

En el mismo documento, Tohá agregó que “rechazamos enérgicamente su actuar y la ofensa que representa involucrar al presidente Gabriel Boric Font en situaciones de esa gravedad”. También solicitó que la ex subsecretaria se retracte públicamente.

Al respecto, Martorell dijo en el programa mencionado: “A mí me sorprende que no se atreva a llamarme directamente. Creo que tiene algo de machista esto de llamar al presidente de mi partido y no llamarme directamente”.

“Podría haberme llamado y decirme lo que dice la carta, pero contactar directamente a un hombre, al presidente de mi partido, esperando no sé qué cosa, me parece además de poco asertivo, muy preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión”, afirmó.

En tanto, el senador Chahuán sostuvo: “Conversé con Katherine Martorell para saber de qué se trataba el asunto. Y ella había hecho una declaración en el programa cuando no había versión oficial del Gobierno y solo explicó el contenido de una publicación”.

Respuesta de RN

Finalmente, la noche del miércoles se dio a conocer una declaración pública de la Comisión de Política de RN donde dicen que, como colectividad, “no permitiremos acciones de violencia política respecto de ningún militante de nuestro partido. Esta repudiable forma de actuar no se condice con cómo deben conducirse los destinos de Chile”.

“Seremos inflexibles respecto de quienes pretendan amedrentar nuestra acción política”, enfatizaron, e hicieron una “invitación” al Gobierno a “entender y no reaccionar de esa manera cuando la prensa da a conocer opiniones que no comparta”.

“Exhortamos que la ministra, en lugar de pretender intimidar a nuestros militantes y dirigentes, se concentre en sus labores; la seguridad pública, la migración y el terrorismo en la macrozona sur”, concluyó la misiva de la colectividad de Chile Vamos.