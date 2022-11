Un padre llegó hasta un centro de salud y estética ubicado en el centro de Arica para pedir disculpas por un robo que cometió su hija, quien sustrajo un notebook, un celular y dos cargadores.

El video del robo de la mujer fue viralizado en redes sociales por el centro de estética. Al día siguiente, un hombre mayor (el padre) llegó a devolver lo robado, dejó dos cartas, una escrita por él y otra por su hija, y $200 mil.

“Queremos comentarles que hoy nos han devuelto lo robado. El papá de la chica del video casi llorando nos trajo todo“, indicó el centro en sus redes sociales. Además, informaron que aceptaron las disculpas, pero no el dinero que quería entregar el hombre.

La carta del hombre

“Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. Mi hija es enferma. Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable. Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”.

La carta de la hija

“La droga nos destruye. En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y dar cuenta que el único resultado de eso es malo. Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta”.

La devolución de lo robado y la entrega de cartas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arica es Bacán (@aricaesbacan_)

Habla la dueña

La dueña de Depilación Trilaser Arica, Marta Sepúlveda, dijo a Las Últimas Noticias que “no sabemos si es realmente el padre, no tenemos esa certeza por ahora. En algunos comentarios decían que la chiquilla era colombiana y que no tenía familia acá. De lo que sí estoy segura es que se asustaron cuando se dieron cuenta de que el video se viralizó”

“Lo más preocupante era la pérdida de información sensible y la base de datos de mis clientes”, señaló.