Carolina Tohá y polémica de Lipigas: “Si hubiera tenido un llamado a votar por Jara, hoy estaría ardiendo la mitad del país”

La excandidata presidencial afirmó que "es algo inadmisible que se debe esclarecer (...), aplicando las sanciones del caso".

La excandidata presidencial Carolina Tohá se refirió al envío de mensajes políticos, en este caso a favor de José Antonio Kast, a través de la aplicación de la empresa Lipigas.

En redes sociales, diversos usuarios y usuarias denunciaron haber recibido esta mañana notificaciones con llamados explícitos a votar por el candidato republicano. Los mensajes también contenían frases de odio en contra de inmigrantes.

Desde Lipigas atribuyeron los mensajes a un “acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”, anunciando el ingreso de una denuncia formal ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

¿Qué dijo Tohá sobre la polémica de Lipigas?

Tras votar, la exministra Tohá se refirió a la polémica, afirmando que “cuando vienen las elecciones, siempre hay cosas que se discuten, pero hay cosas que uno quiere que no cambien. Yo al menos no quiero que cambie que en Chile respetamos las reglas electorales“.

“Las elecciones son limpias, nadie tiene la fuerza suficiente, ni socialmente se acepta, que intervenga en esa manifestación de voluntad, y lo que quiera que hayan sido esos mensajes que llegaron a través de la cuenta de esta empresa, es algo inadmisible que se debe esclarecer y establecer la responsabilidad, aplicando las sanciones del caso”, agregó.

La excandidata finalmente sostuvo que “si hubiera tenido detrás un llamado a votar por Jeannette Jara, les aseguro que hoy día estaría ardiendo la mitad del país. Entonces, da lo mismo quién haya sido la candidatura nominada; no es aceptable ninguna intervención en el día de hoy que se respeta ese silencio electoral que es tan importante en nuestra legislación y que en el mundo entero nos respetan por eso también”.