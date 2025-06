Carolina Tohá se desmarca de dirigentes del PC: “No es momento para abrir un nuevo proceso constitucional”

La candidata del Socialismo Democrático dio un portazo a la propuesta esbozada por el presidente del Partido Comunista quien había apuntado a impulsar una nueva Constitución.

La candidata presidencial de Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), se refirió a la situación de la coalición y a las diferencias con los otros candidatos tras su votación en las primarias de este domingo.

En un punto de prensa, Tohá fue consultada -particularmente- sobre las diferencias con el Partido Comunista y su candidata, Jeannette Jara.

Al respecto, recalcó que es sano manifestar dichas diferencias, pero rechazó una propuesta dicha por el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien consultado sobre si Jara debería impulsar una nueva Constitución sostuvo que “yo espero que sí”.

También fue consultada sobre la falta de condena de personeros comunistas sobre la situación en países como Cuba o Venezuela.

Sobre este punto, Tohá sostuvo que “hemos sido claros y categóricos. No es el momento para abrir un nuevo proceso constitucional y Chile tiene una postura clara de condena a las violaciones a los derechos humanos y a las carencias de democracia que hay en distintas latitudes, incluyendo ciertamente el caso de Venezuela y el caso de Cuba”.

“Lo que se juega es en esta etapa cuál va a ser el liderazgo de la centro izquierda y lo que se juega es cuál va a ser la candidatura para competir con la derecha. Y quiero decir esta competencia con la derecha no es cualquier competencia. Estamos en una era en el mundo en que la derecha está migrando a pasos evidentes hacia posiciones muy radicalizadas y el tipo de conducción que están dando ahí donde han logrado gobernar está a la vista. Hacia dónde ha conducido los países y hacia dónde ha conducido el planeta”, advirtió Tohá.

Finalmente, aseguró que “los que estamos acá, los que participamos en esta primaria y esta candidatura en particular no queremos a Chile por ese camino. Queremos a Chile por un camino que promueva el diálogo a nivel global, que promueva al interior del país una democracia y un progreso que ponga a todos adentro y no le ponga el pie encima a nadie. Creemos en el respeto a las personas, creemos que hay que tratar con humanidad los conflictos, escuchando las diferencias y vemos que en la derecha que hoy hay en el mundo, ninguno de esos valores se cree en ellos”.