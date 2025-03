Carolina Tohá denuncia agresión callejera de manifestantes: “La violencia nunca será la forma de resolver los disensos”

La noche de este viernes, la exministra del Interior, Carolina Tohá, denunció una agresión que sufrió por un grupo de manifestantes.

A través de sus redes sociales, la actual precandidata presidencial del PDD expresó: “Hoy caminando por la calle, un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos“.

“He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores”, añadió sin dar más detalles del suceso.

Un registro difundido por redes sociales muestra como varias personas, algunas encapuchadas, le gritan y aparentemente escupen a la exsecretaria de Estado, mientras esta camina en las inmediaciones del GAM, en el Barrio Lastarria, comuna de Santiago.

“Muestra la cara”, “valí callampa” y “asesina” fueron algunos de los insultos que recibió la exlíder de Interior.

