Lautaro Carmona (PC) baja el tono por reunión del PS sin PC ni FA: “No exageremos los alcances”

El timonel del Partido Comunista sostuvo que la exclusión del PC y el Frente Amplio no implica la formación de “otra referencia” y llamó a esperar más antecedentes antes de sacar conclusiones.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, restó dramatismo a la reunión oficialista convocada por el Partido Socialista (PS) a la que no asistieron el PC ni el Frente Amplio (FA). En una entrevista en Radio Nuevo Mundo, el dirigente pidió cautela y afirmó: “No exageremos los alcances que esto tiene”.

El encuentro, según se informó, consideró la presencia del PPD, Partido Liberal, Partido Radical, FRVS y Democracia Cristiana, además del PS. La ausencia del PC y el FA quedó en el centro de la discusión interna del oficialismo.

Qué dijo Carmona sobre la exclusión del PC y el FA

Carmona planteó que dentro del oficialismo existen “más o menos acercamientos” entre las fuerzas políticas, por historia y experiencias recientes. “Siempre hay procesos que son dialécticos que van ajustándose. Entonces, para mí, la gran noticia no es que se junten”, señaló.

En esa línea, sostuvo que no existe información sobre una articulación “definitiva” derivada de esa cita. “No se invita al Frente Amplio y al Partido Comunista, y no por eso el FA y el PC tienen constituida otra referencia”, afirmó, junto con lamentar que no estuvieran todos los partidos.

Las señales de coordinación entre partidos oficialistas inciden en la capacidad de articular posiciones comunes frente a “desafíos grandes”, según el propio Carmona. En ese marco, el dirigente apuntó a que los espacios de coordinación “no están agotados” y permanecen abiertos.

“La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa”, afirmó en su análisis, al sostener que el foco debe ponerse en los desafíos de la política más que en lecturas apresuradas sobre alineamientos internos.

Coincidencias, diferencias y “primer balance”

El timonel del PC sostuvo que con los partidos que participaron existen coincidencias y diferencias “por igual”. “Cada partido es una unidad y con cada partido tenemos más o menos coincidencias”, indicó.

También señaló que recibieron un “primer balance” de la reunión y sostuvo que, según esa información, el encuentro “no pretendía agredir a los otros”. Cerró con una definición política: el PC busca aportar a un proceso de unidad.

Por ahora, no se informó una definición formal, con “nombre y apellido”, sobre una nueva articulación política a partir de esa reunión. Carmona llamó a esperar información directa antes de concluir el alcance del encuentro.