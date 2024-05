Pdte. del PC acusa “descalificación gratuita” de Monsalve: Subse. tildó de “barristas” a militantes que apoyaron a Jadue

Lautaro Carmona señaló que desde el partido "no tenemos por fin afectar nada que no sea haber expresado el sentimiento que hay hacia Daniel Jadue".

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, tildó de “descalificación gratuita” las críticas que realizó el subsecretario Manuel Monsalve a quienes se manifestaron a las afueras del Centro de Justicia en el marco de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Tanto la previa de la formalización del jefe comunal como su llegada al Centro de Justicia estuvieron marcadas por el caos y el cierre del ingreso a la estación del Metro Rondizzoni. Todo ello, además, con el masivo apoyo de dirigentes y militantes del Partido Comunista.

¿Qué dijo Monsalve?

El subsecretario del Interior advirtió que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, que cuando se imputa o formaliza a alguien de nuestro sector se le defiende, y cuando es del sector contrario se busca que se le den las penas más graves”.

Consultado por el apoyo de los adherentes comunistas, fue enfático en señalar que la política está para preservar la democracia, y que para que haya democracia “la justicia tiene que ser autónoma y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma”.

“La justicia no es para barras”, subrayó, afirmando que la autonomía de la justicia es fundamental para el funcionamiento de la democracia y para “perseguir a quienes se considera que eventualmente cometieron un delito, independiente de qué sector político sean”.

La respuesta de Carmona

En conversación con ADN Radio, el líder del PC señaló que “es una descalificación un poquito gratuita que no me parece que corresponda a la autoridad del Gobierno, porque entra a tallar en un tema que tiene complejidad”.

“Nosotros no tenemos por fin afectar nada que no sea haber expresado el sentimiento que hay hacia Daniel Jadue de parte de quienes voluntariamente fueron ahí”, dijo, y en entrevista con Radio Futuro recalcó que “nunca he sido barra, actúo como político. Podría haber sido acusado de barra todas las veces que me movilicé frente al Poder judicial”.