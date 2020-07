VIDEO RELACIONADO – Karla Rubilar sobre posible cambio de gabinete (1:07)

Ante los rumores de un eventual cambio de gabinete producto de la derrota del gobierno por la aprobación del retiro de los fondos de pensiones, el ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, propuso al senador Andrés Allamand como ministro del Interior.

En conversación con Radio Pauta, el ex timonel RN indicó que La Moneda tiene poco espacio de acción y debe comenzar un cambio de actitud del Presidente Piñera para reparar las confianzas en el oficialismo.

“A Sebastián Piñera le gusta tener todas las cartas en la mano y las baja en el último momento. Así es difícil pedir lealtad”, indicó.

Por lo que, en palabras de Larraín, la persona ideal para decirle al presidente si está equivocado o no, sería el senador Andrés Allamand.

“Me gusta Andrés Allamand (…) Sebastián Piñera tiene que enfrentarse a un ministro del Interior que sea capaz de decirle: ‘Presidente esto no está siendo bien conducido y usted se equivoca'”, señaló.

En la instancia también señaló que fue “bien compinche” con Mario Desbordes, pero que ahora tiene un distanciamiento político por como está manejando a la colectividad, por lo que se “la jugará” para apoyar a Allamand a que asuma la presidencia del conglomerado.

“Ha tenido el coraje de defender las cosas esenciales estos últimos meses con mucha personalidad, a puro costo. Me gustan los políticos que asumen costos y ahí no me pierdo ni un minuto”, sinceró.

Lee también: “Se justifica un cambio”: Allamand pide que Piñera decida si cambia el gabinete antes de la Cuenta Pública

Estas declaraciones se suman a las críticas que recibió el gobierno luego de que 20 diputados de Chile Vamos votaran a favor de la polémica iniciativa, que el gobierno rechazó abiertamente.

Este intento por evitar que se rechazara el retiro del 10% le costó al gobierno un quiebre dentro del oficialismo y se juzgó a las figuras del ministro del Interior Gonzalo Blumel y a su par de Hacienda, Ignacio Briones por el poco manejo político y por no poder convencer a sus pares de rechazar la medida.

Al respecto, el presidente Sebastián Piñera fue consultado por un eventual cambio de gabinete y aunque valoró a su equipo no descartó ninguna decisión diciendo que “todos los ministros están trabajando con un grado de compromiso y de entrega que yo aprecio, valoro y agradezco”.