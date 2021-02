En medio del proceso de vacunación en Chile, que ya está próximo a llegar a los 3 millones de personas, este viernes se conoció que 37.306 personas catalogadas como “población sana” han sido inoculadas en Chile.

La información fue revelada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) con los datos del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), mientras que la comuna que lidera es La Florida, con 2.886 (7,7% de población no prioritaria a nivel nacional).

En ese contexto, el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, apuntó al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien fue vacunado el sábado. “¿Por qué una persona de 55 años se saltó la fila? Los chilenos están cansados de los abusos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Era verdad! El Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Diaz @diaz_marchant se vacunó el sábado pasado! ¿Dónde hace clases ese profesor? ¿Por qué una persona de 55 años se saltó la fila? Los chilenos estan cansados de los abusos!! pic.twitter.com/yceMc7vTKs — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) February 19, 2021

Lee también: Rodolfo Carter: “En La Florida nadie se salta la fila, lo que hay es sensatez”

En conversación con CNN Chile, el líder del magisterio explicó que recibió la vacuna en medio de una actividad para inocular a los profesores en La Florida convocada por el alcalde Rodolfo Carter el pasado 13 de febrero: “Yo fui en mi condición de profesor que trabajo hace 28 años en la comuna”, dijo.

“Yo soy funcionario de la Corporación Municipal de Educación, es decir, trabajo como profesor en una escuela municipal de la comuna de La Florida, la Escuela Guardia Marina Ernesto Riquelme, y en esa condición mi empleador, que es el alcalde, nos citó a todos los profesores de mi escuela y de todas las escuelas de la comuna“, detalló.

“En ese contexto es que yo y todos los que estábamos ahí nos vacunamos indistintamente de la edad que tuviéramos porque lo que planteó en ese momento la corporación es que tenía la autorización del Minsal para vacunar indistintamente de la edad de cada profesor o funcionario“, añadió.

En total fueron cerca de 2 mil trabajadores de la salud quienes fueron inoculados, entre profesores y asientes. La información fue corroborada por el alcalde Rodolfo Carter, quien indicó que “el presidente del Colegio de Profesores, con quien yo he tenido muchas veces muchas diferencias, no se ha saltado ninguna fila”.

“El día sábado nosotros procedimos a vacunar a nuestro personal docente de los colegios municipales de La Florida en línea de lo que había anunciado el gobierno, de que la vacunación a los profesores se iniciaría el lunes. Como nosotros trabajamos los días sábados, estábamos avanzando el trabajo del día lunes, por lo tanto, no se estaba saltando ninguna fila”, explicó.

Lee también: Daza: “Si cada uno hace su calendario, podemos dejar de vacunar a los grupos prioritarios”

Además, añadió que hasta ese día aún no se especificaba que la vacunación sería para los mayores de 60 años. “No me parece justo con Carlos Díaz que se diga que se ha saltado una fila, toda vez que en La Florida no le ha faltado una vacuna a nadie, por lo que difícilmente podría saltarse alguien la fila”, dijo.

Por su parte, Díaz respondió a la publicación de Kast: “Lamentar que un político de poca monta como es el señor Kast hoy día pretenda precisamente tratar de confundir a través de medias verdades, que son mentiras en definitiva“.

“Lo único que pretende este señor es tratar de confundir, de enlodar la figura y lo que uno está haciendo y detrás de ello por supuesto enlodar a todos los profesores de Chile”, añadió.

Revisa la resolución del Ministerio de Salud: