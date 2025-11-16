Cardenal Chomalí envía bendición virtual para las elecciones: “Estamos llamados a votar una forma magnífica de cuidar la democracia”
Por CNN Chile
16.11.2025 / 08:33
"Que este sea un día de mucha alegría. Que Dios los bendiga", expresó el religioso.
El cardenal Fernando Chomalí envió una bendición virtual para esta jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias.
“Este 16 de noviembre es un gran día porque estamos llamados a votar una forma magnífica de cuidar la democracia y quisiera que antes que salieras de tu casa, darte la bendición, la bendición del Señor”, expresó.
“Que el Señor te cuide y te proteja, que vaya adelante de ti para mostrarte lo que es verdadero y bueno, que vaya detrás de ti para cuidarte y al lado tuyo para aconsejarte. Y te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que este sea un día de mucha alegría. Que Dios los bendiga”, manifestó el cardenal.
Elecciones 2025: ¿Dónde me toca votar?
El Servicio Electoral (Servel) publicó el listado de datos electorales.
Cada elector o electora puede consultar su mesa y local de votación en el sitio web. Se puede revisar haciendo click aquí.
Para ingresar, se debe poner el RUT y marcar la casilla de verificación Captcha para conocer los datos.