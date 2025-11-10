“En la cárcel o en el cementerio, así de brutal”: La advertencia de Matthei para integrantes del Tren de Aragua

En su intervención en el debate presidencial de Anatel, la candidata de Chile Vamos anunció además que busca un “ingeniero de ministro” que combine capacidades técnicas y respaldo legal para coordinar inteligencia, operaciones en fronteras y apoyo a Carabineros, la PDI y los tribunales.

Este lunes la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó sus propuestas en seguridad y adelantó posibles nombres para ocupar el cargo de ministro de Seguridad en su eventual gobierno.

Durante el debate presidencial de Anatel, Matthei advirtió que el Tren de Aragua representa un “riesgo brutal para nuestro país” y calificó al terrorismo en el sur como una “amenaza creciente”.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de contar con “ministros y subsecretarios capaces de enfrentar estas amenazas con dureza”, incluyendo la posibilidad de encarcelar o eliminar a los responsables.

“El tren de Aragua es realmente un riesgo brutal para nuestro país, por lo que necesitamos tener los ministros y subsecretarios que permitan ponerlos, ya sea en la cárcel o en el cementerio, así de brutal”, sostuvo.

La candidata detalló que busca un “ingeniero de ministro”, argumentando que alguien con formación técnica podría coordinar acciones de inteligencia, control financiero y operaciones en mar, aire y fronteras, combinando rigor operativo con respaldo legal a través de un abogado de alto nivel para garantizar la actuación de Carabineros, la PDI y los tribunales.

“Si no enfrentamos ahora al Tren de Aragua y al terrorismo, nuestro país se va a ir a la cresta”, puntualizó Matthei.

“No me escondí nunca detrás de un vidrio”

La candidata también arremetió contra su rival, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, luego de que este cerrara su campaña en Viña del Mar con una mampara de vidrio blindado con tres paredes y un fuerte despliegue de seguridad, el pasado 7 de noviembre.

“Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra del de la delincuencia, en contra del comercio ilegal, no me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “en vez de protegerme, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a Carabineros y a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su arma”.