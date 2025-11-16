Carabineros reporta que ya se han ingresado 335.000 constancias en Comisaría Virtual

País Elecciones 2025

De las cientos de miles de constancias ingresadas, las autoridades detallaron que 241 mil ya han sido validadas.

Cerca de las 13:30 horas de este domingo, Carabineros informó que ya 335.000 constancias han sido ingresadas a Comisaría Virtual.

Cabe recordar que las personas que deben dejar constancia son quienes se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Si bien el primer trámite se puede hacer por internet, de igual forma las personas deben concurrir presencialmente a una oficina policial.

“Se debe acudir a una unidad policial y presentar el código alfanumérico: ahí la persona quedará validada y le llegará la constancia directamente al correo”, explicó Carabineros.

De las 335.000 constancias ingresadas a Comisaría Virtual, las autoridades policíacas detallaron que 241 mil ya han sido validadas, es decir, la persona ya acudió a la unidad policial.

¿Cómo hacer el trámite?

  • En Comisaría Virtual está el apartado “Constancia votación”.
  • Al apretar “Constancia votación”, se deriva a una página en la que se debe ingresar el RUN y la ClaveÚnica.
  • Una vez rellenado un formulario, se deberá llevar el código alfanumérico que se genera, el que será requerido para validar la constancia en la Unidad Territorial de Carabineros más cercana.
  • El ciudadano deberá acudir durante la misma jornada electoral a una comisaría, presentando dicho código junto a su cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta un máximo de 12 meses antes de las elecciones, para que un funcionario verifique la información y finalice el proceso de validación, otorgando plena validez legal a la constancia.

Excusas que no requieren ir a Carabineros

Existen otras consideraciones para excusarse que no requieren de la constancia en Carabineros. Estas personas deberán esperar a ser citadas por el Juzgado de Policía Local tras la elección, instancia donde deberán presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones:

  • ​Que se estaba fuera del país el 16 de noviembre.
  • ​Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.
  • Que se desempeñaban funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.
  • Que se cuenta con calificación o certificación de discapacidad.
  • Que se encontraba afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

