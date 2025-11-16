Carabineros reporta que ya se han ingresado 335.000 constancias en Comisaría Virtual

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
De las cientos de miles de constancias ingresadas, las autoridades detallaron que 241 mil ya han sido validadas.
Cerca de las 13:30 horas de este domingo, Carabineros informó que ya 335.000 constancias han sido ingresadas a Comisaría Virtual.
Cabe recordar que las personas que deben dejar constancia son quienes se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.
Si bien el primer trámite se puede hacer por internet, de igual forma las personas deben concurrir presencialmente a una oficina policial.
“Se debe acudir a una unidad policial y presentar el código alfanumérico: ahí la persona quedará validada y le llegará la constancia directamente al correo”, explicó Carabineros.
De las 335.000 constancias ingresadas a Comisaría Virtual, las autoridades policíacas detallaron que 241 mil ya han sido validadas, es decir, la persona ya acudió a la unidad policial.
Existen otras consideraciones para excusarse que no requieren de la constancia en Carabineros. Estas personas deberán esperar a ser citadas por el Juzgado de Policía Local tras la elección, instancia donde deberán presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones:
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.