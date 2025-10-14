Carabineros recuperó casi 300 teléfonos robados y detuvo a cuatro sujetos en el Persa Bío Bío

Los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Carabineros recuperó cerca de 300 teléfonos robados en el Persa Bío Bío. Tras patrullajes preventivos y servicios focalizados en la zona, la tarde de este lunes se logró identificar e intervenir un local comercial que se dedicaba a vender celulares sustraídos.

Los funcionarios llegaron hasta una tienda ubicada en calle Placer, donde se había recibido información que se estaban comercializando celulares que habían sido robados.

De acuerdo a Carabineros, el administrador del negocio accedió voluntariamente a que se realizara una inspección y registro del lugar, hallando 288 teléfonos celulares y 3 tablets de distintas marcas y modelos, sin poder acreditar su procedencia.

Algunos de los teléfonos se encontraban en cajones con doble fondo, para evitar ser descubiertos.

En forma paralela, y al notar la presencia policial, individuos que se encontraban en otro local fueron alertados, por lo que huyeron del lugar y lo dejaron abierto.

Allí se encontró droga de diferentes gramajes, que luego dieron positivo para 1 kilo 761 gramos de marihuana, 50 gramos de base de cocaína y 8 gramos de ketamina.

En el procedimiento se detuvo a un sujeto colombiano -con situación migratoria irregular y con orden de expulsión vigente decretada- a un hombre peruano y una mujer peruana, todos mayores de edad y sin antecedentes penales. También fue aprehendido un chileno sin antecedentes penales.

Los cuatro arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.