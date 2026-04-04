Balance de Carabineros por Semana Santa: 3 fallecidos y más de 80 detenidos por consumo de alcohol y drogas

Pese a que la cantidad de vehículos que abandonó la Región Metropolitana es un 10% más baja de la cifra estimada por el gobierno, Carabineros detalló que se han aplicado 7.856 pruebas de alcotest y narcotest.

Carabineros de Chile entregó este sábado un segundo balance del tránsito durante el fin de semana largo, informando que se han realizado cerca de 35.000 controles vehiculares a nivel nacional.

Del total, se han aplicado 7.856 pruebas de alcotest y narcotest. Según detalló el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito de la Región Metropolitana, estos controles han dejado 65 personas detenidas por consumo de alcohol y 21 por drogas.

Asimismo, la institución reportó tres personas fallecidas en lo que va del fin de semana largo: dos a causa de atropellos y una por un accidente de tránsito.

“De estos atropellos, uno fue en la Región de Antofagasta y otro en la Región Metropolitana, sumado a otra colisión que también se registra en la Región Metropolitana”, señaló Cortés.

En cuanto a la fiscalización, Carabineros informó que tres conductores fueron detenidos por exceder la velocidad máxima permitida en distintas rutas del país.

Gobierno estima que este fin de semana largo saldrán más de 450.000 vehículos de la Región Metropolitana

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, informó que durante este fin de semana largo han salido 286.000 vehículos de la capital, una cifra un 10% menor a la proyectada por el Gobierno.

No obstante, la autoridad señaló que esperan alcanzar las estimaciones iniciales al cierre del periodo: “En todo el fin de semana vamos a estar llegando a la estimación que teníamos (…) la cantidad de movimiento y flujo va a bordear los 450.000 vehículos, lo que representa un 7% más que el año pasado”, indicó.

El titular de la cartera también recordó las medidas implementadas para incentivar la planificación de los viajes. Entre ellas se encuentran la rebaja de tarifas de hasta un 50% para camiones entre las 00:00 y las 07:00 horas, el “peaje a luca” para vehículos particulares entre las 07:00 y las 12:00 horas, y la restricción de tránsito para camiones en ciertas rutas. La última será informada a través de las redes sociales del ministerio.

Asimismo, hizo un llamado a la conducción responsable: “No solamente planifiquen su viaje, que ojalá los que puedan volver más temprano mañana lo hagan para evitar los tacos, sino que por favor manejen de manera muy prudente. Un automóvil no es un juguete, puede causar serios daños e incluso la muerte, como lo hemos visto con estos tres accidentes fatales que tuvimos en estas horas”.