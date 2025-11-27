Carabineros por delitos de estafa con billetes falsos: ¿Cómo detectarlos y qué hacer si soy víctima?
Por CNN Chile
27.11.2025 / 08:09
Carabineros ha detectado la comercialización de billetes falsos en redes sociales en diversas regiones del país.
Carabineros anunció que ha detectado a delincuentes que comercializan billetes falsos en redes sociales tanto en la Región Metropolitana como en regiones.
En esta línea, recordaron que tanto la venta como la compra y circulación de estos elementos se configura como un delito que tiene presidio menor en su grado medio a mayor.
Detallaron que, gracias a los altos estándares de seguridad y confección del papel moneda chileno, hay características que nos permiten diferenciar los billetes originales de los falsos.
Carabineros insta a las personas a verificar la veracidad de los billetes que les lleguen, y si detectan billetes falsos, el llamado es a hacer la denuncia y retirarlo de circulación, ya que de lo contrario se configuraría un delito.
¿Cómo detectar los billetes falsos?
- Carabineros mencionó el método MIT, que significa Mirar, Inclinar y Tocar, tres acciones clave para no ser víctimas de este tipo de estafa. Este método es útil para diferenciar los actuales billetes de circulación nacional, tanto de algodón como de polímero.
- La recomendación primero es “mirar” detalladamente el hilo de seguridad que tiene la denominación del billete a contraluz; si es de polímero, observar la ventana transparente con la imagen del personaje y que coincida junto a la imagen la denominación. Si el billete es de algodón, hay que observar la marca de agua en la zona blanca a la derecha del personaje.
- Segundo, “inclinar” el papel moneda; si este es de algodón, debe observar detalladamente la franja 3D continua con diseños que, al mirarlos de diferentes inclinaciones y a contraluz, provocan un efecto visual de movimiento holográfico; si el billete es de polímero, la imagen impresa de un sol (antu) cambia de color al mirarlo de diferentes inclinaciones.
- Por último, “tocar”, ambos tipos de papel moneda son fabricados con impresión de alta calidad que estampa un delicado relieve en la solapa de los personajes impresos que son fáciles de diferenciar al tacto.