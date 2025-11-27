Carabineros por delitos de estafa con billetes falsos: ¿Cómo detectarlos y qué hacer si soy víctima?

Carabineros ha detectado la comercialización de billetes falsos en redes sociales en diversas regiones del país.

Carabineros anunció que ha detectado a delincuentes que comercializan billetes falsos en redes sociales tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

En esta línea, recordaron que tanto la venta como la compra y circulación de estos elementos se configura como un delito que tiene presidio menor en su grado medio a mayor.

Detallaron que, gracias a los altos estándares de seguridad y confección del papel moneda chileno, hay características que nos permiten diferenciar los billetes originales de los falsos.

Carabineros insta a las personas a verificar la veracidad de los billetes que les lleguen, y si detectan billetes falsos, el llamado es a hacer la denuncia y retirarlo de circulación, ya que de lo contrario se configuraría un delito.

¿Cómo detectar los billetes falsos?