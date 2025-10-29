Carabineros al estilo de KPop Demon Hunters: Lanzaron video preventivo para Halloween con versión especial de “Golden”

A través de una letra modificada, el mensaje de la institución apunta a disfrutar la celebración de manera segura.

En la antesala de Halloween, Carabineros de Chile sorprendió con una curiosa campaña preventiva que combina seguridad y el K-pop originario de Corea del Sur.

La institución publicó un video protagonizado por la Sargento Primero Lydia Correa, músico del Orfeón Nacional, quien interpreta una versión adaptada del tema Golden, inspirado en el fenómeno de Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters).

La pieza audiovisual busca promover el autocuidado entre niños, niñas y familias que saldrán a pedir dulces. A través de una letra modificada, el mensaje apunta a disfrutar la celebración de manera segura, recordando la importancia de salir acompañados de un adulto, prestar atención al tránsito y usar elementos reflectantes o luminosos para mejorar la visibilidad en la noche.

Desde la institución destacaron que este tipo de iniciativas permiten acercarse a la comunidad de una manera más lúdica y moderna, reforzando valores de prevención y seguridad vial, especialmente en fechas donde aumentan las actividades al aire libre y masivas tales como Halloween, la que se celebrará la noche de este viernes.

Desde su estreno en junio, KPop Demon Hunters ha superado las 325 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la película original más vista de Netflix. Además, su banda sonora ha recibido la certificación de platino y el sencillo revelación Golden, reversionado por Carabineros, alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100.

Mira la versión de “K-arabineros” de Golden

Mira la versión original de Golden de Kpop Demon Hunters