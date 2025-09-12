País carabineros

Carabineros entrega balance por incidentes durante el 11 de septiembre: Cuatro funcionarios heridos y 110 detenidos

12.09.2025 / 10:03

85 sujetos fueron arrestados en la Región Metropolitana y 25 en otras regiones.

Carabineros informó el balance policial luego de los eventos registrados la noche de este jueves 11 de septiembre. 

A nivel nacional, hubo 264 eventos entre desórdenes graves, barricadas, lanzamiento de artefactos incendiarios, uso de fuegos artificiales y objetos contundentes, intentos de saqueo, disparos con armas de fuego, entre otros.

De ese total, 164 fueron en la Región Metropolitana y 100 en otras regiones del país.

Asimismo, se reportaron 110 personas detenidas por la comisión de diversos delitos. La cifra corresponde a 89,7% más que en 2024, según indicaron desde la institución.

En detalle, 85 individuos (77%) fueron arrestados en la RM y 25 en otras regiones.

Adicionalmente y “a raíz de los diferentes ataques, resultaron 4 carabineros lesionados en procedimientos policiales”.

